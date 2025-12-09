【愛知県半田市】SAFの原料として、家庭で使用済みとなった食用油の回収事業が始まりました

半田市役所

半田市内のアオキスーパー2店舗で、家庭で使用済みとなった食用油の回収事業が始まりました。

回収した食用油は、『SAF(Sustainable Aviation Fuel/持続可能な航空燃料)』の原料として活用され、航空機の燃料として再利用されます。この取り組みは、CO2削減と循環型社会の実現に貢献することが期待されています。

（画像提供：日本航空株式会社）

SAFとは！？

『持続可能な航空燃料（Sustainable Aviation Fuel）』の略称で、廃食油や植物、廃棄物などを原料とする次世代ジェット燃料です。化石燃料のジェット燃料と比較して、製造から燃焼までのライフサイクルでCO2排出量を最大80%削減できるとされています。

≪廃食用油回収ボックス設置場所≫

-アオキスーパー清城店(半田市清城町2-3-8)

-アオキスーパー乙川店(半田市長根町1-49)

【スターティングセレモニー】

＜10月19日(日)＞

アオキスーパー清城店：半田市長・だし丸くん(半田市観光マスコットキャラクター)

担当者コメント

これまで、市の事業として公民館等で廃食用油の回収を行ってきましたが、お買い物ついでに気軽に持っていける場所が増えたことで、CO2削減やリサイクルの重要性を知ってもらうきっかけになると期待しています。

