【ASAGI Labs】静岡市と「健康寿命延伸・産業振興に関する包括連携協定」を締結

老化およびロンジェビティ研究を推進する一般財団法人ASAGI Labs（代表理事：早野 元詞、以下「ASAGI Labs」）は、静岡県静岡市（市長：難波 喬司）と、健康寿命延伸に向けた包括連携協定を締結することをお知らせいたします。

本協定により、ASAGI Labsが有する老化制御・健康寿命延伸に関する知見と、静岡市が誇る自然環境・健康食文化・アクティビティ資源といった地域の強みを掛け合わせ、「研究」「産業」「観光」「市民生活」各分野において連携を深めてまいります。

なお、本締結に伴い、2025年12月10日（水）に静岡市役所にて締結式を執り行います。

■ 協定の背景と目的

静岡市は、全国的に見ても健康寿命と平均寿命が高く、自然・食・文化など多様な地域資源に恵まれた都市です。この地で、ASAGI Labsは、科学的アプローチを通じた研究と実践の場を創出し、地域と共に「健康寿命の向上」を目指します。

また、国際的な長寿研究推進プロジェクトに参画しているASAGI Labsが、地域に根ざした連携を推進することで、グローバルな視点とローカルな実践の橋渡し役としての役割も果たしていきます。

■ 主な連携事項

以下4分野において、静岡市との協働を行います。

1. 健康寿命延伸に関する基礎研究の推進

2. 静岡市資源を活用した新産業の創出・企業誘致

3. 地域資源を活かしたヘルスツーリズムの促進

4. 市民一人ひとりの健康寿命の向上と啓発活動

特に、静岡市が有する「健康寿命・平均寿命の高さ」「豊かな自然とアクティビティ資源」「多様な健康食文化」といった強みを活かし、イベントや研究活動、新規サービスの開発などを展開してまいります。

■ 一般財団法人ASAGI Labs について

世界的にもエイジングやロンジェビティ/健康寿命に関する研究やテクノロジーの進展に伴って、医療、ヘルスケアの概念が変化しています。一般財団法人ASAGI Labsでは10年、そして100年先のヘルスケア、健康寿命に資する基礎研究や教育を支援や、様々なステークホルダーとの共創をおこなっています。

一般財団法人ASAGI Labsでは、賛同いただいた皆様からのご寄付を基に、世界各地で独創的な研究を行う研究者へ研究費の助成や共同研究を行い、エイジングに関わる基礎研究を推進します。また、エイジング分野に関心を持つ企業との共同研究も積極的に推進してまいります。

■ 協定締結式 開催概要

日時：12月10日（水） 13時30分～14時00分

会場：静岡市役所 静岡庁舎 新館8階 市長応接室（静岡市葵区追手町5番1号）

出席者：一般財団法人ASAGI Labs：代表理事 早野 元詞、静岡市長 難波 喬司

ASAGI Labsは、本協定を通じて、「科学的根拠に基づく地域発の健康長寿モデル」の確立を目指し、研究者・企業・行政・市民と共に共創する未来志向のまちづくりを推進してまいります。

