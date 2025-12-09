雑貨ブランド「Jubilee」から ウィリアムモリス柄の刺繍が美しいオーガンジー素材トートバッグが新登場

ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、


高級感のある立体刺繍×透け感がかわいいオーガンジー素材のトートバッグが新登場。


モリスの名作「いちご泥棒」が繊細に表現されたデザイン。



▼Jubilee公式サイトにて販売開始


https://www.jubileedesign.jp/items/126483684(https://www.jubileedesign.jp/items/126483684)




■ ウィリアムモリス柄 オーガンジー 刺繍エコトートバッグ






透け感がかわいい、オーガンジー素材のトートバッグ。

透け感のある生地がふわっと優しい印象をつくり、コーデに上品な抜け感をプラス。


モリスの傑作「いちご泥棒（Strawberry Thief ）」の小鳥がいちごを啄む様子が


立体的な刺繍で丁寧に表現された愛らしいデザインです。










内側にはミニポケット付き。



A4サイズもすっきり入る実用的な大きさながら、軽量で持ちやすいのも嬉しいポイント。
お気に入りの小物をのぞかせて、ファッションのアクセントに。




■シックな2種類のデザイン


ネイビー、ダークグリーンの2種類が登場。


大人の女性が日常遣いしやすい、シックな印象のカラー展開です。




〈全2種〉
01.Navy
02.Dark Green







01.Navy





02.Dark Green



■商品概要





Jubilee


ウィリアムモリス柄 オーガンジー 刺繍エコトートバッグ


\6,600(税込)



〈全2種〉
01.Navy
02.Dark Green



商品番号: JB-toteORG-M




サイズ：28×38cm
素材：ポリエステル

※デリケートな素材を使用していますので
鋭利なものや重たいものなどを入れる際はご注意ください。




■「 Jubilee 」とは





ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。

ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など


生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。

https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/)　(公式サイト)

Instagram配信中　＠jubileedesign.jp




株式会社H.I.T.