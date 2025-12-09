雑貨ブランド「Jubilee」から ウィリアムモリス柄の刺繍が美しいオーガンジー素材トートバッグが新登場
ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、
高級感のある立体刺繍×透け感がかわいいオーガンジー素材のトートバッグが新登場。
モリスの名作「いちご泥棒」が繊細に表現されたデザイン。
▼Jubilee公式サイトにて販売開始
https://www.jubileedesign.jp/items/126483684(https://www.jubileedesign.jp/items/126483684)
■ ウィリアムモリス柄 オーガンジー 刺繍エコトートバッグ
透け感がかわいい、オーガンジー素材のトートバッグ。
透け感のある生地がふわっと優しい印象をつくり、コーデに上品な抜け感をプラス。
モリスの傑作「いちご泥棒（Strawberry Thief ）」の小鳥がいちごを啄む様子が
立体的な刺繍で丁寧に表現された愛らしいデザインです。
内側にはミニポケット付き。
A4サイズもすっきり入る実用的な大きさながら、軽量で持ちやすいのも嬉しいポイント。
お気に入りの小物をのぞかせて、ファッションのアクセントに。
■シックな2種類のデザイン
ネイビー、ダークグリーンの2種類が登場。
大人の女性が日常遣いしやすい、シックな印象のカラー展開です。
〈全2種〉
01.Navy
02.Dark Green
01.Navy
02.Dark Green
■商品概要
Jubilee
ウィリアムモリス柄 オーガンジー 刺繍エコトートバッグ
\6,600(税込)
〈全2種〉
01.Navy
02.Dark Green
商品番号: JB-toteORG-M
サイズ：28×38cm
素材：ポリエステル
※デリケートな素材を使用していますので
鋭利なものや重たいものなどを入れる際はご注意ください。
▼Jubilee公式サイトにて販売開始
https://www.jubileedesign.jp/items/126483684
■「 Jubilee 」とは
ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。
ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。
https://www.jubileedesign.jp/(https://www.jubileedesign.jp/) (公式サイト)
Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp
株式会社H.I.T.