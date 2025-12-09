雑貨ブランド「Jubilee」から ウィリアムモリス柄の刺繍が美しいオーガンジー素材トートバッグが新登場

株式会社H.I.T.

ロンドン生まれのホームウェアブランド「Jubilee(ジュビリー)」から、

高級感のある立体刺繍×透け感がかわいいオーガンジー素材のトートバッグが新登場。

モリスの名作「いちご泥棒」が繊細に表現されたデザイン。

▼Jubilee公式サイトにて販売開始

https://www.jubileedesign.jp/items/126483684

■ ウィリアムモリス柄 オーガンジー 刺繍エコトートバッグ

透け感がかわいい、オーガンジー素材のトートバッグ。



透け感のある生地がふわっと優しい印象をつくり、コーデに上品な抜け感をプラス。

モリスの傑作「いちご泥棒（Strawberry Thief ）」の小鳥がいちごを啄む様子が

立体的な刺繍で丁寧に表現された愛らしいデザインです。

内側にはミニポケット付き。



A4サイズもすっきり入る実用的な大きさながら、軽量で持ちやすいのも嬉しいポイント。

お気に入りの小物をのぞかせて、ファッションのアクセントに。

■シックな2種類のデザイン

ネイビー、ダークグリーンの2種類が登場。

大人の女性が日常遣いしやすい、シックな印象のカラー展開です。

〈全2種〉

01.Navy

02.Dark Green

■商品概要

Jubilee

ウィリアムモリス柄 オーガンジー 刺繍エコトートバッグ

\6,600(税込)

商品番号: JB-toteORG-M



サイズ：28×38cm

素材：ポリエステル



※デリケートな素材を使用していますので

鋭利なものや重たいものなどを入れる際はご注意ください。

▼Jubilee公式サイトにて販売開始

■「 Jubilee 」とは

ロンドンでスタートしたブランドです。

全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。



ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、

また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など

生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。



https://www.jubileedesign.jp/ (公式サイト)



Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp



