2月10日(火) AndTech「スピントロニクス磁気センサ（TMR）の基礎と開発動向、応用展開、社会実装 ～動作原理・応用展開、性能向上技術、将来展望～」WEBオンラインZoomセミナーを開催予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、スピントロニクス磁気センサについて第一人者からなる「スピントロニクス磁気センサ（TMR）の基礎と開発動向、応用展開、社会実装 ～動作原理・応用展開、性能向上技術、将来展望～」講座を開講いたします。

医療費増大やインフラ維持、エネルギー問題などの社会課題解決には超スマート社会の実現が求められ、その鍵となるのが量子センサである。中でもスピントロニクス磁気センサはTMR素子により室温でSQUID級性能を達成し、生体信号計測も可能である。磁気シールド不要で広範囲対応でき、医療・ヘルスケア、インフラ保全、エネルギー管理など多分野での応用が期待されており、本講演では基礎から最新技術、国家プロジェクトの社会実装を解説します。

本講座は、2026年2月10日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f0d3e26-9ecc-6630-b557-064fb9a95405

- Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：スピントロニクス磁気センサ（TMR）の基礎と開発動向、応用展開、社会実装 ～動作原理・応用展開、性能向上技術、将来展望～

開催日時：2026年02月10日(火) 13:00-16:30

参 加 費：38,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

- セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

東北大学 大学院工学研究科/教授 大兼 幹彦 氏

- 本セミナーで学べる知識や解決できる技術課程

・スピントロニクス磁気センサ（TMR）の基本原理と動作メカニズム

・SQUIDに迫る高感度を実現した最新の性能向上技術

・心磁・脳磁などの微弱生体磁気を測定するための基礎知識

・インフラ検査・電流センシングなど社会実装に向けた応用技術

・コンパクトMRIなど新規ユースケースの最新技術

・量子センサが超スマート社会で果たす役割と将来展望

・SIP・BRIDGEなど国家プロジェクトにおける研究開発の実際

- 本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

【講演主旨】

医療・介護費の増大やインフラ維持の高コスト化、エネルギー問題などの社会課題に対し、膨大なデータを活用する超スマート社会の実現が求められている。その鍵となるのが、高感度・高精度・高信頼性を備えた量子センサである。中でもスピントロニクス磁気センサは、TMR素子を用いて微弱磁場を高感度に検出でき、近年の研究により室温でSQUIDに迫る性能を達成し、微弱な生体信号の計測も可能となった。磁気シールド不要で広い磁場範囲に対応する特長から、医療・ヘルスケア、インフラ保全、エネルギー管理など多分野での応用が期待されている。本講演では基礎原理から最新技術まで講義するとともに、大型国家プロジェクトにおける社会実装に向けた取り組みについても紹介する。

【プログラム】

1.トンネル磁気抵抗 (TMR) 効果

2. スピントロニクス磁気センサ（TMRセンサ）

3. スピントロニクス磁気センサのユースケース１.：生体磁気計測

4. スピントロニクス磁気センサのユースケース２.：インフラ検査

5. スピントロニクス磁気センサのユースケース３.：電流センサ

6. スピントロニクス磁気センサの新規ユースケース：コンパクトMRIなど

7. 社会実装にむけた取り組み

8. まとめと今後の展望

質疑応答

