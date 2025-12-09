【Pasco】2025年12月の新商品売れ筋ランキング
敷島製パン株式会社
北海道産生クリーム・練乳の白いミルク生地に北海道牛乳のホイップクリームを入れた、真っ白なスフレです。
国産小麦の小麦粉を100％使用した（手粉を除く）ソフトフランス生地で、こだわりのピザソースを包みました。具材感のあるピザソースを目指し、旨味の強い完熟トマトのトマトソースと、ダイスチーズ、オニオンをチョイス。ソフトでありながら食べ応えもある生地で包むことで、生地とソースの具材感をバランスよくお楽しみいただけるよう工夫しました。
デニッシュ生地で、あまおういちごのジャムとチーズクリームを包んで焼き上げました。
もちっとしたパンケーキ生地で、あまおういちごのジャムとあまおういちごのホイップクリームをはさみました。2個入です。
ふんわりやわらかい白焼きのパン生地で、「いちごみるく」を砕いたキャンディ入りクリームをはさんでいます。キャンディが溶けにくいようクリームの配合を工夫しているため、“シャリシャリ”とした食感と「いちごみるく」の味わいをしっかりと感じられます。パッケージでは、「いちごみるく」の袋をイメージしたカラフルなデザインを採用しました。
お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835
【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）