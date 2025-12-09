シーベース、360度フィードバックの活用最前線がわかる『CBASE Magazine』VOL.2発刊

株式会社シーベース

HRサーベイクラウドサービスを運営する株式会社シーベース（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：深井幹雄）は、フィードバックと対話を通じて個人と組織、社会をアップデートするための『CBASE Magazine』のVOL.2を発刊したことをお知らせいたします。VOL.2のテーマは「育成・評価・組織風土改革のリアル」です。シーベースのコーポレートサイトよりE-Bookにて無料でお読みいただけます。

『CBASE Magazine』を通じて、「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする」というミッションのもと、様々な活動を通じて個人と組織の成長を支援し続けてまいります。

効果的な活用を始めている企業事例から学ぶ

『CBASE Magazine』は、当社が360度フィードバックサービスを通じて得た知見やケーススタディを共有し、一人でも多くの人や組織に役立ててもらいたいとの思いから創刊しました。今回のVOL.2では、「育成・評価・組織風土改革のリアル」をテーマに据え、360度フィードバックの活用を進めている3社の事例の解説やディスカッションから、多くの示唆を得ていただける内容となっています。

これからも『CBASE Magazine』は、フィードバックや対話を通じて得た気づきをさらに発展させ、実際の行動や変化を生み出すプロセス、そしてそれが組織全体に与える影響といった、より深いテーマにも取り組んでまいります。これにより、組織変革を促進し、新たな組織カルチャーを築くことに挑戦していきたいと考えています。このマガジンが、読者の皆様の成長と組織の変革を後押しする一助となれば幸いです。

『CBASE Magazine』VOL.2 内容

・「育成・評価・組織風土改革のリアル」 （セミナーレポート）

袴田 崇弘様（JFEエンジニアリング株式会社 人事部人事室 主査）

内田 達也様（タキロンシーアイ株式会社 人事総務部長）

田中 光治様（ダイハツ工業株式会社 人事部長）

深井幹雄 （株式会社シーベース 代表取締役）

・今の私をつくった「あの言葉」

・【特集】CBASEデータ活用勉強会レポート

活用1：評価・人材配置への活用

活用2：エンゲージメントサーベイ×360度フィードバック

https://www.cbase.co.jp/company/magazine/vol2/

「CBASE 360° 」シリーズについて https://www.cbase.co.jp/

「CBASE 360°」（https://www.cbase.co.jp/cbase360/）は、業界トップクラスの導入実績を誇り、リピート率95％、年間回答人数約80万人以上が利用するクラウド型の360度評価システムです。360度評価は、一緒に働く他者からのフィードバックのため納得性が高く、本人に“気づき”を与える上で効果的な組織開発、人材育成の手法として有効とされ、多くの企業、組織で活用いただいています。

株式会社シーベース

株式会社シーベースは「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする。」をミッションに掲げ、大手企業を中心に1,000社以上が導入する360度評価システムの「CBASE 360°」、多面的に組織コンディションの把握と改善策の支援を実現する「組織診断」などの各種HRサーベイクラウドサービスを運営しています。これからも、人と組織が成長するためのDX（ODDX）を推進し、未来をリードする企業として価値を発揮していくことを目指します。

企業名：株式会社シーベース

代表取締役社長 CEO：深井幹雄

本社所在地：〒160－0022 東京都新宿区新宿2－8－8 ヒューリック新宿御苑ビル7F

事業内容：360度評価システム「CBASE 360°」の提供、HRタレントマネジメントクラウドサービスの提供、HRサーベイクラウドサービスの提供、各種サーベイクラウドサービスの提供、人材および組織開発サービスの提供