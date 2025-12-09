SBIハイパー預金 金利最大10倍キャンペーン開始のお知らせ

株式会社SBI新生銀行

株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島 克哉、以下「SBI新生銀行」）は、2025年12月10日（水）より、「目指せ1兆円！SBIハイパー預金 金利最大10倍キャンペーン」（お問合わせ番号：2266）を実施いたします。

本キャンペーンは、SBIハイパー預金をご利用頂いているお客さまに、特別金利を適用するものです。このキャンペーンは、当行におけるSBIハイパー預金の総残高に応じて、キャンペーン期間中の金利が上昇する仕組みとなっており、お客さま参加型で金利をつくり上げる、これまでにない新しいスタイルです。

キャンペーン期間中に当行のSBIハイパー預金の総残高が1兆円を超えた場合は、SBIハイパー預金をご利用頂いているお客さまに、100万円までの残高を対象に、通常金利の10倍※1となる、年4. 20％（税引後 年3.3467％）相当の特別金利をご提供いたします。キャンペーン開始日からご参加いただくことで、特典を最大限に受け取ることができます。

1兆円に満たない場合でも、6,000億円を超えていれば通常金利の2倍※1（年0.84％（税引後 年0.6693％）相当）、8,000億円を超えていれば通常金利の4倍※１（年1.68％（税引後 年1.3387％）相当）の特別金利をご提供いたします。なお、SBIハイパー預金は、取扱い開始から72日目の2025年12月4日時点で残高5,000億円を突破いたしました。

【キャンペーン期間】

2025年12月10日（水）から2026年3月31日（火）

【キャンペーン概要】（お問い合わせ番号：2266）

キャンペーン期間中、SBIハイパー預金の総残高に応じて特別金利が段階的にアップします。総残高が1兆円に達すると特別金利は通常金利の10倍※1である年4. 20％ （税引後 年3.3467％）相当となります。キャンペーンにエントリーいただいたお客さまに、キャンペーン開始日まで遡って、キャンペーン期間中に保有された毎日のSBIハイパー預金残高（上限100万円まで）に対して日ごとに計算した上乗せ金利（特別金利から通常金利を減算した金利）分の利息合計額（税引後）を、5月末までに現金でプレゼントいたします。（SBIハイパー預金の総額が1兆円に到達した段階で新規のエントリーは締め切りとなります）※2

なお、以下の例はいずれもSBIハイパー預金の残高が1兆円を達成し、特別金利が年4.20％（税引前）に決まった場合の例です。※3

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5652/table/159_1_c0f54b6b431eef9f348f91f868d8949e.jpg?v=202512090158 ]

本キャンペーンは、「SBIハイパー預金スタートダッシュキャンペーン」の第12弾となります。

【キャンペーン条件】

キャンペーン期間中に、SBI新生銀行ウェブサイトから本キャンペーンにエントリーすること※4

SBI新生銀行は、今後も「顧客中心主義」のもと、SBIグループ各社と連携し、より便利で魅力的なサービスの提供に努めてまいります。ぜひ、この機会に「SBIハイパー預金」の魅力をご体感ください。

※1．2025年12月9日時点のSBIハイパー預金金利年0.42%（税引後 年0.3346%）と比較。SBIハイパー預金は預金保険の対象です。金利は毎日見直しとなる変動金利で変更となる場合があります。本預金のご利用にあたっては、SBI新生銀行の店頭やWebサイト等に掲載している商品説明書を必ずご確認ください。

※2．特別金利は、2026年3月31日時点の通常金利にキャンペーンの適用倍率をかけた金利になります。上乗せ金利は、2026年3月31日に決定する特別金利から、2026年3月31日時点の通常金利を差し引いた金利となり、キャンペーンの全期間に同一の金利が適用となります。上乗せ金利の計算の結果、現金特典の金額が1円未満の場合にはプレゼントは行われません。

※3．実際の上乗せ金利の計算は、平均残高を元に計算するのではなく、1日ごとのSBIハイパー預金残高で日ごとに利息計算を行い、その合計額を付与いたします。

例1）100万円×（金利年4.20%(税引前)-金利年0.42%(税引前)）÷365日=103円

103円×15.315%（国税）=15円

103円×5%（地方税）=5円

103円-15円-5円＝83円

83円×112日＝9,296円

例2) 100万円×（金利年4.20%(税引前)-金利年0.42%(税引前)）÷365日=103円

103円×15.315%（国税）=15円

103円×5%（地方税）=5円

103円-15円-5円＝83円

83円×90日＝7,470円

例3) 70万円×（金利年4.20%(税引前)-金利年0.42%(税引前)）÷365日=72円

72円×15.315%（国税）=11円

72円×5%（地方税）=3円

72円-11円-3円＝58円

58円×90日＝5,220円

※4．SBIハイパー預金の総額が1兆円に到達した段階で、新規のエントリーは締め切りとなります。

以上