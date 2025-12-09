朝日カルチャーセンター×ボストリー・ミュージック・アカデミー 特別生講座「クリスマス名曲の秘密」12/18(木)開催のお知らせ

Glocal Consulting株式会社

Glocal Consulting株式会社（本社：東京都、代表取締役：今井淳一）が運営する、国内最大級のAI搭載型オンライン音楽レッスン・コミュニティサービス「ボストリー・ミュージック・アカデミー（以下、ボストリー）(https://bostlee.com/)」は、2025年12月18日（木）、朝日カルチャーセンター新宿教室にて、サービス初となる対面形式の特別公開講座『【ギター生演奏&裏話】音楽家が明かすクリスマス名曲の“禁断の秘密”(https://www.asahiculture.com/asahiculture/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=8637959&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz---W6_gtF0T56iHPPeCvgZMv2IieKlRkbJDnkd3bW8RNdAduz9eQhnhsILX-aYb2UkSBLhu)』を提供いたします。

Ryoji Nishioka 講師

これまでオンラインを中心に「世界基準の上達法」と「音楽を通したつながり」をオンラインで提供してきたボストリー・ミュージック・アカデミーが、初めてリアルの場で講義を行います。講師には、ボストリー教授でありバークリー音楽院出身の作曲家・スタジオミュージシャンのRyoji Nishiokaが登壇。ユーミン、桑田佳祐、山下達郎、ジョン・レノンなど、誰もが知るクリスマス・ソングの魅力を、プロの視点と生演奏で解き明かします。

<講義詳細・お申し込み / 朝日カルチャーセンターWEBサイト>(https://www.asahiculture.com/asahiculture/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=8637959&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz---W6_gtF0T56iHPPeCvgZMv2IieKlRkbJDnkd3bW8RNdAduz9eQhnhsILX-aYb2UkSBLhu)

■ 講義の概要：

本講座は朝日カルチャーセンター新宿教室が主催し、バークリー音楽院出身のボストリー講師による「世界基準の音楽理論」を、音楽経験を問わず楽しめるエンターテインメントとしてボストリーが再構築した特別講義です。

タイトル

【ギター生演奏&裏話】音楽家が明かすクリスマス名曲の“禁断の秘密” ～ユーミン・桑田佳祐・山下達郎・ジョン・レノンはなぜ心を奪うのか～

講座内容

毎年クリスマスになると流れる名曲たち。なぜ私たちはそのメロディに胸を高鳴らせるのでしょうか？その根底にある 共通のコード進行・メロディの罠・心を揺さぶる音づくりの秘密 を、どなたでも分かるようにプロ音楽家の視点で解説します。

さらに、Ryoji Nishioka先生のプロのギター生演奏つきで名曲の構造を解体し、生演奏。「え、こんなところに仕掛けが!?」「だからこの曲は一生聴き飽きないのか…！」と、驚きの連続をその場で体感できます。音楽に詳しくなくても大丈夫。むしろ、“長年たくさんの名曲を聴いてきた世代”だからこそ楽しめる講座です。

講師紹介Ryoji Nishioka 講師

本講座を担当する講師は、当アカデミーでもおなじみのRyoji Nishioka。Jazzギタリストとして活躍しながら、数多くの楽曲制作も手がけるプロフェッショナルです。

・名門バークリー音楽院出身

幼少期より音楽に親しみ、名門バークリー音楽院にて音楽理論とギターを習得。帰国後はJ-POP、TVCMから「よさこい祭り」の楽曲まで、ジャンルを超えたサウンドを創出しています（2014年 武政英策賞受賞）。

・「理系」のバックグラウンドを持つ理論派

実は、講師は「理系のバックグラウンド」を持っています。その論理的な思考を活かした「音楽理論研究家」としても評価が高く、ボストリーでは教材テキストを中心に理論の監修を担当しています。

開催形態

・日時： 2025年12月18日（木） 18:30～20:00

・会場： 朝日カルチャーセンター 新宿教室（新宿住友ビル10階）

・形式： 有料での生講義 ＋ オンライン配信

<詳細はこちら>(https://www.asahiculture.com/asahiculture/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=8637959&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_JpImoRl2LjUskA2cGIFOSF6sqGPNg9SCb-ftvt6XKy7_XnWcoukk-CVQMI3z9WkDKqI-O)

お申し込み方法

朝日カルチャーセンターのHP(https://www.asahiculture.com/asahiculture/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=8637959&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz---W6_gtF0T56iHPPeCvgZMv2IieKlRkbJDnkd3bW8RNdAduz9eQhnhsILX-aYb2UkSBLhu)よりお手続きいただけます。

朝日カルチャーセンターならびにボストリー会員以外の方も「一般」から予約購入いただけます。

オンライン生配信および見逃し配信もございます。

オンライン受講する場合の注意事項

・本講座はVimeoを使用した、教室でもオンラインでも受講できる自由選択講座です。パソコンやタブレット、スマートフォンで配信を見ることができます。受講者の映像、音声は配信されません。

・オンライン受講に際し、ご留意いただきたい事項やキャンセルの扱いなどをこちら(https://www.asahiculture.com/asahiculture/wp/online_notice/)にまとめました。ご受講前に必ずご一読ください。

・キャンセル等のご連絡は、asaculonline001@asahiculture.comで承ります。

・見逃し配信（２週間限定）は終了後１～２日以内に朝日カルチャーセンターのマイページにアップします。メールでのお知らせはございませんので、各自ログインしてご確認ください。

■ ボストリー・ミュージック・アカデミーについて：

ボストリー・ミュージック・アカデミー ロゴ

ボストリー・ミュージック・アカデミー(https://bostlee.com)は、世界最高峰バークリー音楽院出身の講師陣による「世界基準の上達法」を基に、初心者からでも本格的な演奏技術を習得できる全く新しいオンラインの音楽レッスン・コミュニティーサービスです。AIサポートやオンラインでのフィードバックシステムなど、デジタルテクノロジーを活用したEdtech（エドテック）を採用することにより、月額2,980円（税込3,278円）～のリーズナブルな価格で高品質な音楽教育とコミュニティ体験を実現しました。現在は全世代の方々を対象に、男性・女性、初心者・経験者を問わず楽しめるピアノ・キーボード、アコースティックギター、エレキギターのコースを提供しています。

難しい設定や専用アプリは一切不要で、スマートフォンと楽器さえあれば、場所や時間を選ばず24時間いつでも受講可能です。個々のライフスタイルに合わせてマイペースに続けられるため、忙しい社会人から新しい趣味を探しているシニアまで、幅広く支持されています。

・公式サイト：https://bostlee.com

■ 会社概要：

Glocal Consulting株式会社

Glocal Consulting株式会社(グローカルコンサルティング)(https://glocal-consulting.jimdosite.com/)は、一橋大学と一橋大学大学院MBAの卒業生が集まり創設した観光とエンターテインメント業界に特化したコンサルティング企業です。「学術とデジタル・エンターテインメントの力で、世界のコミュニティ創生を目指す」をビジョンとしています。

Glocal Consulting(株) ロゴ

国交省、監査法人コンサルティング部門出身の公認会計士ならびに、東京ディズニーリゾート(株式会社オリエンタルランド)やApple出身のマーケター・デジタルクリエーターがコンサルタントを務め、観光領域の中小企業向けにファイナンスとマーケティング戦略策定の支援ならびにデジタル施策を手がけています。2025年7月には学び直しのための音楽レッスン・コミュニティーサービス「ボストリー・ミュージック・アカデミー」をリリースし、続く同年11月には今年度二つ目の新規事業として、観光・サービス中小事業者向けに無料で使えるAIを搭載したオンライン来訪者アンケートサービス「インバQ(https://inva-q.com/)」をリリースしました。

インバQ ロゴ【本件に関するお問い合わせ先】

Glocal Consulting株式会社

広報室 広報担当

E-Mail：info@glocaljapan.com