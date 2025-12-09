株式会社HIROTSUバイオサイエンス

株式会社HIROTSUバイオサイエンス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：廣津 崇亮）と、シャディ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：矢野 輝治）は、線虫がんリスク検査「N-NOSE(R)」の普及を目的とした業務提携を締結しました。

本提携により、シャディが全国に展開する「サラダ館」約197店舗および「Shaddyアプリ」を通じて、「N-NOSE(R)」の販売を開始いたします。さらに、サラダ館の店頭受け取りに加え、ポスト投函型検査キットと組み合わせることで、全国どこからでも簡便にがんリスク評価サービスをご利用いただける体制を整えました。

※「N-NOSE(R)」は採尿時点でのがんのリスクを評価する検査であり、がんの確定診断を行うものではありません。高リスク判定の場合は医療機関での精密検査を推奨します。

◆提携の背景と目的

「N-NOSE(R)」は、線虫 C. elegans の化学走性（匂いに対する反応）を指標とした、これまでにないがんリスク検査です。尿を採取して提出いただくことで、生体反応に基づくリスク評価を行う非侵襲的なサービスであり、これまでに累計85万人の受検と・2,500社以上で導入されています。（2025年8月時点）ご自身の健康状態を見つめ直す“きっかけ”として活用され、早期発見の一助となることが期待されています。

一方、シャディは「心を贈るギフト」を理念に、全国の販売網とオンラインサービスを通じて、大切な方へ「想いを届ける」文化を広めてきました。生活者ニーズの多様化が進むなか、健康意識の高まりとともに、「モノ」だけでなく「体験」や「未来につながる価値」を贈るニーズが増えています。

両社は、こうした背景のもと、「健康を贈る」という新しいギフトの形を提案します。大切な方への思いやりを、日々の健康管理を考える体験として届ける――それは、これからの時代にふさわしい“未来志向のギフト”です。

◆今後の展開

まずは全国の「サラダ館」約197店舗およびShaddyアプリでの販売を皮切りに、順次取扱店舗を拡大してまいります。

両社は、地域の皆さまに身近な販売チャネルを通じて、がんリスク評価の認知向上と利用促進に取り組み、より多くの方が気軽に健康と向き合える社会の実現を目指します。

HIROTSUバイオサイエンスとシャディは、ギフトを通じて「笑顔」と「健康」が広がる社会の実現に貢献してまいります。

■HIROTSUバイオサイエンス 会社概要

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22階

代表者名：代表取締役CEO 広津 崇亮

設立年月：2016年8月

主な事業内容：線虫および線虫嗅覚センサーを利用したがん検査の研究・開発・販売

コーポレートサイト：https://hbio.jp/

■シャディ株式会社 会社概要

所在地：東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラストタワー２4階

代表者名：代表取締役社長 矢野 輝治

設立年月：1926年7月

主な事業内容：ギフト用品の企画・販売、通販・EC事業 等

コーポレートサイト：https://shaddy.jp/