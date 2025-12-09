Insta360、年末年始スペシャルセール開催!人気カメラが最大40％オフ
Insta360Japan株式会社（本社：東京都中央区、以下「Insta360」）は、2025年12月8日から1月14日までの期間、最大40％割引になる年末年始スペシャルセールを開催いたします。
本セールでは、最新の360度全景カメラ「X5」や大人気のポケットサイズの4Kアクションカメラ「GO Ultra」、8Kアクションカメラ「Ace Pro 2」をはじめとした製品を、特別価格でご提供いたします。
また期間中はウィンタースポーツ、バイク、自転車等、シーン別に役立つアクセサリーも大変お買い得になっております。
アウトドアや旅行に向けて、ぜひこの機会にInsta360製品をご検討ください。
主なセール対象製品と価格
12月8日ー1月14日
