年末の贈り物に最適！Visa eギフト キャンペーン開催 抽選で100名様にVisa eギフト 1万円分をプレゼント

インコム・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：荒井 琢麿）は、Visa eギフト ギフト包装付き / Visa eギフト ミニ封筒付き の購入者を対象に、抽選で100名様にVisa eギフト（コード）1万円分をプレゼントするキャンペーンを全国のファミリーマートで実施します。

実施期間：2025年12月 9日（火）～ 2025年12月22日（月）

応募期限：2025年12月23日（火）まで

対象店舗：全国のファミリーマート約16,400店舗

応募方法：こちらの専用サイト(https://vdpro.jp/fm.v_egift/)から応募

■キャンペーンのポイント

■Visa eギフト とは

- Visa eギフト ギフト包装付き、またはミニ封筒付きを購入し、専用サイトから応募- 抽選で100名様にVisa eギフト（コード）1万円分をプレゼント

Visa eギフト は、世界中のオンラインVisa加盟店で利用可能なギフトカードです。Amazonや楽天市場、海外ECサイトなど幅広くネットショッピングで使えるため、「何を贈ればいいか迷う…」という場面でも、選ぶ楽しさを贈れるプレゼントとして喜ばれます。

＜Visa eギフト ギフト包装付き （ファミリーマート先行限定商品）＞- 高級感のある専用ケースと熨斗紙（のしがみ）付き- ビジネスやフォーマルな場面でも安心- ギフト台紙にメッセージ記入可能

ファミリーマートPOSAカード売り場で販売しています、購入時に価格を選択してください。

- 5,330円 （利用可能額 5,000円）- 10,330円 （利用可能額 10,000円）- 20,330円 （利用可能額 20,000円）＜Visa eギフト ミニ封筒付き＞- コンパクトで親しみやすいデザイン- カジュアルな贈り物やサプライズにぴったり- 「Happy Birthday」「Gift for you」「Thank you」の3種類ミニ封筒付き Happy Birthdayミニ封筒付き GIft for youミニ封筒付き Thank you

ファミリーマートPOSAカード売り場で販売しています、購入時に価格を選択してください。

■利用方法と概要

- 3,220円 （利用可能額 3,000円）- 5,220円 （利用可能額 5,000円）- 10,220円（利用可能額 10,000円）＜おすすめ利用シーン＞- 忘年会やクリスマスの景品- 大学受験の合格祝い- 職場の同僚への贈り物- ちょっとしたお礼や感謝の気持ち- ギフトカード裏面のQRコードをスマホで読み込む- Visaカード情報が表示される- ネットショッピングでVisaカード情報を入力して利用

有効期限：3年（購入日から36か月後の月末）

残高がなくなるまで繰り返し利用できる、使い切りタイプです

■インコム・ジャパンについて

国内大手のコンビニエンスストア、ドラッグストア、家電量販店、大手ECなど、オフライン・オンラインあわせて数万店舗のPOSレジ・決済システムとの接続に加え、200社を超える世界的なブランドパートナーと提携し、業界トップクラスのネットワークを構築しています。高いシステム安定性と、24時間365日の監視体制による信頼性も大きな強みです。

詳細はこちら https://incomm.jp/business/distribution/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

インコム・ジャパン株式会社 広報部

