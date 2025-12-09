兵庫県加西市の魅力発信拠点、誕生。市内在住のアーティストたちによるグループアート展開催。

Harima Creative株式会社

兵庫県加西市を中心に播磨地域の地域創生に取り組む地域商社Harima Creative株式会社（所在地：兵庫県加西市、代表：大谷拓、以下「当社」）の敷地内にあるイベントスペース「Kasai Garage」では、11月23日～30日に『小さなまちのアート展』を開催しました。

本アート展は、加西市在住のアーティスト相馬恵子さんを中心に、3組のアーティストが集う合同展です。期間中は作品の展示のほかにも相馬さんのライブペインティングやお客さんによるラインペインティングなどが開催され、地域の活動の場として大いににぎわいました。

当社は今後もこの場所を地域の活動や交流の場として活用し、この場所を拠点として、加西市の様々な魅力を発信してまいります。

加西市の魅力発信拠点【Kasai Garage】で、市内在住のアーティストによるグループ展を開催。

2024年12月に加西市のガバメントクラウドファンディングでプロジェクトへの寄附を募ったKasai Garage（カサイガレージ）。全国の方から目標としていた100万円を大幅に超える245.3万円*の寄附をいただきました。寄せられた寄附を元に改装を行い、2025年5月に加西の魅力発信拠点として加西市の中心街にオープンしました。その後、8～9月にかけて地域の特産品である“ぶとう”の直売所として活用いただき、市内や近隣の方、観光客などに加西の味を楽しんでいただきました。そして、11月。約1週間に渡り、市内在住のアーティストたちによるアート展が開催されました。

*目標を超えた寄附に関しては、加西市が雇用拡大・若者の定住促進に関する事業に活用

今回開催したのは、アーティスト相馬恵子さんを中心に小銀杏さん、ザネリ・ホロイヒさんの3組によるグループ展『小さなまちのアート展』です。11月23日（日・祝）から30日（日）まで、約1週間に渡って開催されました。3グループともに加西市在住で、地元を中心に活動しています。中でも、本アート展のメインアーティスト相馬恵子さんは、音楽と絵画の創作をマッチさせ、抽象画家として独自の世界観を表現しています。

本アート展では、そんな相馬さんたちアーティストと来場者が直接触れ合う機会も作りました。アーティストによるライブペインティングや希望者のライブペインティング体験なども開催され、未知なる体験に来場者も大いに盛り上がりました。

■参加アーティストのコメント

＜相馬恵子さん＞

初めてこの空間を見たとき、ここなら素晴らしい展示ができると思いました。ご来場されたお客様からは「心地よい時間を過ごせました」というお声や、帰宅後に絵を描き始めたお子さまの話を伺い、開催出来た事を心から嬉しく思います。また展示スペースで絵を描く体験も好評でした。今回の展示を通して、またこの場所で新たなイベントが出来そうだと感じております。

＜小銀杏さん＞

楽しく大変充実した展示会でした。街の中心地にある「フリースペース」ということで、お客様が気軽にたくさん来場してくださいました。今回は市内でアート教育のボランティアに参加しているメンバーで開催したので、子どもたちにもアートに触れる機会の一つになったと思います。今後またこのスペースを展示やワークショップなどで活用し、「多くの人とつながれる現場」として発展していくことを期待しています。

＜ザネリ・ホロイヒさん＞

三つの個性が響き合い、多声的（ポリフォニック）な美しい調和が生まれていた。特筆すべきは、路上と展示空間の境界を溶かし、まちへ呼吸するように開かれていたことだ。訪れた人はもちろん、通りすがりの人々の視界にも予期せぬ風景として刻まれた。まちの日常に波紋（インパクト）を広げる、素晴らしい場所だ。

加西市の魅力発信拠点として今後もますます活躍。

Kasai Garage（カサイガレージ）は加西市の中心地、人・車通りが非常に多い場所に位置しています。その拠点で地域に魅力を発信し、魅力に気づいてもらうことで、市民のシビックプライドの形成につなげていければと本プロジェクトを推進してきました。

12月14日（日）には加西市及び近隣在住のミュージシャンによる音楽イベントを開催する予定も決定しております。さらに、農産物の直売（ぶどう、いちご、トマトなど）、加西市地場産品の販売（日本酒、食材加工品）、市内メーカーの展示会・アウトレット（家電、家具、調理器具など）、スイーツ店の出張出店、個人製作物の展示会（アート）など、今後もさらに加西市の様々な魅力を発信していく活動を推進してまいります。

Kasai Garageへの出展申し込みはこちらから→https://forms.gle/BXShWuyDyVJ3uHi56(https://forms.gle/BXShWuyDyVJ3uHi56)

加西市を中心とした播磨地域の自立自走可能な地域創生をめざして。地域商社として自治体や地元企業と連携して地域活性化に取り組む。

当社は2023年5月に兵庫県加西市に設立した加西市を中心に播磨地域の地域創生に取り組む地域商社です。加西市や周辺自治体のふるさと納税サポート業務の他に自治体の地域活性化を目的としたコンサルティングなどを行っています。

当社は今後も様々な活動を通じて、地域が自ら稼げる仕組みを作り、「自立自走可能な地域創生」の実現をサポートすることによって播磨地域を盛り上げてまいります。

【Harima Creative株式会社】

住所：〒675-2312兵庫県加西市北条町北条42-６

設立：2023 年5月

代表者：大谷 拓

事業内容：ふるさと納税支援事業 / 地域商社事業

URL：http://harima-creative.com

【本リリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原（みはら）

e-mail：pr_harimacreative@redhorse.co.jp