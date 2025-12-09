Symbiobe、出光興産、西部石油の3社、紅色光合成細菌を用いた二酸化炭素・窒素固定技術の実証設備を構築。グリーンバイオ資材の量産化に向けた培養実証試験を開始。

Symbiobe株式会社

Symbiobe株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役社長：伊藤 宏次、以下、「Symbiobe」）、出光興産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：酒井

則明、以下、「出光興産」）、西部石油株式会社（本社：山口県山陽小野田市、代表取締役：仁保 享、以下、「西部石油」）の3社は、共同で西部石油 山陽小野田事業所内に年間生産能力1トン規模を有するバイオ資材製造用実証設備（ベンチプラント）を構築しました。本設備を用いた実証実験は、2026年2月を目処に開始いたします。

■実証設備導入の背景

Symbiobeと出光興産は2024年6月に「温室効果ガス固定プラント」事業の実証設備の導入と商業化を目的とした戦略的パートナーシップを締結しています。

Symbiobeが開発を進める「紅色光合成細菌」は、温室効果ガスである二酸化炭素と、大気中の窒素を体内に固定し光合成を行うことによって様々な有機化合物・代謝産物を生み出し、資源活用に繋げることができます。

このたび3社は、次世代のバイオものづくり技術を確立し、持続可能な社会の実現に貢献するため、西部石油の事業所敷地内において、この紅色光合成細菌の培養を通じた商用利用の可能性を検証する体制を整えました。

本ベンチプラントでは、紅色光合成細菌の働きにより、二酸化炭素を資源として活用します。さらに、通常は膨大な化石燃料エネルギーを消費して行われる「窒素の資源化」を、化石燃料に依存しない生物プロセスで実現します。これにより、製造過程における環境負荷を大幅に低減しながらバイオ資材を製造する量産技術の確立を目指します。

■実証の目的

・ 量産技術の確立:

- ラボスケールからベンチプラント（実証設備）へスケールアップすることで、工業レベルでの大量培養に向けた技術課題を洗い出し、確立を目指します。

・ 培養効率の向上:

- 実際の屋外環境や工場環境に近い条件下でのデータを蓄積し、CO2・窒素の資源化効率を最大化する運転条件を確立します。

・ 商用化に向けたスケーラビリティの検証:

- 本ベンチプラントでの運用結果を基に、将来的な商用プラントへの拡大（さらなるスケールアップ）に向けた足がかりとします。

■ Symbiobeについて

ベンチプラント建屋外観ベンチプラント内培養装置

Symbiobeは、空気を資源化するバイオテクノロジーを活用し地球全体の社会課題に挑戦するために、2021年に設立されたスタートアップ企業です。

現在、温室効果ガス固定化のための商用プラントの構築・稼働に向けて、株式会社島津製作所をはじめとした外部パートナーの皆様のご協力のもと紅色光合成細菌培養デモプラントの稼働を継続。山口県にてベンチプラントスケールでの培養を開始します。デモプラントを用いた研究では、「紅色光合成細菌の培養条件最適化」「デモプラントの稼働後の運転・モニタリング」などにおいて研究成果を得ており、量産化・商用化に向けて準備を進めている状況です。

また、紅色光合成細菌の培養量拡大に伴い、農業用窒素肥料、水産養殖用飼料等の開発を拡大させるための技術開発も同時に進めています。現在までに紅色光合成細菌を用いて生産したタンパク質繊維、農業用窒素肥料、水産養殖用飼料の各種試作品を開発し、発表しています。

■ 出光興産株式会社 概要

所在地：東京都千代田区大手町一丁目2番1号

代表取締役： 酒井 則明

設立：1940年3月30日（創業1911年6月20日）

事業内容：様々な分野のパートナー・顧客との信頼関係をベースに、多様なエネルギーと素材の開発・製造・販売など。2050年カーボンニュートラル・循環型社会の実現に向け、国内外のネットワークを活用して新たな挑戦を続ける。

■西部石油株式会社 概要

所在地：山口県山陽小野田市西沖5番地

代表取締役：仁保 享

設立：1962年6月25日

事業内容：油槽所業務、国家備蓄原油の保管業務およびソーラー発電による電力供給業務、脱炭素や地域創生に関する持続可能な新規事業の立ち上げなど。

■ Symbiobe 株式会社 概要

所在地： 京都市西京区御陵大原 1-39

代表取締役 伊藤 宏次

設立： 2021年1月8日

事業内容： 温室効果ガスの固定化、産業用バイオポリマーの生産、農業向け窒素肥料 や水産養殖用飼料の製造など。

■ 参考

海洋性紅色光合成細菌を用いた「空気の資源化」を目指すSymbiobe株式会社がシリーズAラウンドにおいて8.0億円の資金調達を実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000141898.html)

Symbiobeと出光興産、紅色光合成細菌を利用した温室効果ガス固定プラント事業の協業と実証設備導入における戦略的パートナーシップを締結(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000141898.html)

＜Symbiobeでは採用活動を積極的に行っています。＞

現在当社では、研究開発および技術開発、事業開発の各方面で、私たちのビジョンに共感し共に働ける新たな仲間を募集しています。

ご興味を持たれた方や、まずは話を聞いてみたいという方は、下記よりお気軽にご連絡ください。

採用ページはこちら(https://herp.careers/v1/symbiobe)