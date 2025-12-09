職人向けBtoB-ECサイト「トラノテ」が在庫連携、倉庫受取サービス「トラノテ ピットイン」の本格運用を12月9日北海道で開始

株式会社大都

株式会社大都（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山田岳人）は、建設・製造業向けBtoB-ECサイト「トラノテ」の新サービスとして、現場で必要な資材を最短で受け取れる倉庫受取サービス「トラノテ ピットイン」を、「トラスコ中山株式会社 プラネット北海道」(北海道札幌市）にて2025年12月9日（火・大安）より先行運用開始いたします。

1.トラノテ ピットイン

〈サービススタートの背景〉

いままで現場で資材が不足した場合、現場の職人が現場を離脱して在庫があるかわからない実店舗へ買いまわりをするという実情がありました。また、近年では物量が増えたことで物流大手の配達遅延も発生しています。大都に長らく寄せられていた「取りに行くので今すぐほしい」という職人の声に対応するべくサービスを開始いたしました。

〈対象アイテム数〉

約1万アイテム・63万点（随時拡大予定）

〈特徴〉

必要な資材を、「探す」のではなく「受け取るだけ」に変える倉庫引き取りサービスです。

・ECで在庫確認 → 注文 → 決済まで完了

・受け取り拠点に着いたら「1分で受取」

・店舗を回る手間ゼロ／レジ待ちゼロ

・現場の離脱時間を大幅削減

カーレースのピットのように、最短で補給してすぐ現場に戻るイメージから名称を「ピットイン」としています。

2. 北海道トライアルの開始と地域選定の理由

「トラノテ ピットイン」は、工場用副資材（プロツール）の専門商社であるトラスコ中山株式会社の物流センターの一つである「プラネット北海道」（北海道札幌市）にてトライアル運用を開始いたします。

弊社の主要な出荷拠点（大阪）から北海道の現場へは、翌日配送が難しく、「今すぐ欲しい」というニーズに応えられていませんでした。地域密着型の「ピット」を設けることで、この時間と距離のギャップを根本的に解決します。

3. 株式会社大都 代表取締役 山田岳人コメント

弊社は、北海道でのトライアル運用を通じて本サービスの有効性を確固たるものとし、順次、全国へ「ピット」拠点を拡大していく計画です。

わたしが工具問屋だった大都に入社した25年前から、現場の職人さんから「あの資材はどこにある？すぐ欲しいから取りにいくわ」という電話を毎日のように受けていました。

日本中に「ピット」が広がるほど、全国の現場で働く職人さんの「今すぐ欲しい」という切実な課題を解決し、「今欲しいから店舗に行く」という従来の常識を覆してまいります。

＜大都について＞

株式会社大都は、1937 年創業の工具問屋をルーツに持ち、2002 年に EC 事業へ転換。DIY 用品の ECサイト「DIY FACTORY」を運営し、DIY 文化の普及に貢献してきました。現在は、建築・建設・製造業の現場を支える事業者向け BtoB-EC サイト「トラノテ」を展開。400 万点以上の工具・資材を迅速に提供し、業界のサプライチェーン変革を目指す、大阪発の企業です。

▼株式会社大都 概要

代 表 者： 代表取締役：山田岳人

創 業： 1937 年 3 月

本社所在地： 大阪府大阪市生野区生野東 2-5-3 大都ビル 1F

資 本 金： 51,210,000 円

事 業 内 容： DIY・工具や資材領域のサプライチェーンプラットフォーム事業

従 業 員 数： 49名

https://daitotools.com/(企業サイト)

https://www.torano-te.jp/(ネットストア「トラノテ」)