寝ながら作業革新！クランプ式アームスタンドを12月9日に発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、寝ながらでも使える、自由自在に位置調整できるタブレット・スマホ用フレキシブルアームスタンド「200-STN096BK」を発売しました。

掲載ページ

タブレットアームスタンド フレキシブルアーム 自由自在 スマホアーム クランプ固定式 デスクサイド ベッドサイド 寝ながら 360度回転

型番：200-STN096BK 販売価格：2,528円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN096BK

特長を動画で見る

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ee6r0q7RdMk ]

動画URL：https://youtu.be/ee6r0q7RdMk

商品説明

本製品は、縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。4.7～13インチまでに対応し、挟み込むことで固定できます。

クランプ部は、厚さ1～7cmまで対応します。ホルダー部のボールジョイント、フレキシブルアームで位置や向きを自在に調節できます。

クランプ、ホルダー部にゴムパーツが貼られており、ずれにくくなっています。

伸縮ホルダーは幅広い機器に対応でき、12～24cm、厚み1.6cm、耐荷重1kgまで対応します。機器のコネクタを塞がないので、充電しながら使えます。

本製品のサイズはW14×D9.5×H90cm、 重量は428gです。

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

