LOULOU WILLOUGHBY(ルル・ウィルビー)が2026 SPRING/SUMMER COLLECTION ″Le Petit Trianon″を公開。
株式会社ファーイーストカンパニー
Blouse \49,500 / Skirt \55,000
Le Petit Trianon
Newコレクションはこちら :
https://www.allureville.com/feature/20251209_loulouwilloughby_collection?apias_s_id=40593
Coat \154,000 / Blouse \33,000 / Skirt \59,400
Dress \79,200
Cardigan \41,800 / Pullover \37,400 / Skirt \49,500
アイテム一覧はこちら :
https://www.allureville.com/items?ss=all&mc=lou_collection_26ss_all
マリーアントワネットが愛した、LE PETIT TRIANON の庭からインスピレーションを得たコレクション。
ベルサイユ宮殿内に作られた私的な宮殿のイギリス式の庭園内には四季折々の花々や果物や野菜が取れ、ラベンダーやバラが咲き誇る見事な庭として知られています。
フラワーモチーフや果物柄でフレッシュなアイテムをお楽しみください。
SUN
MOON
LOULOU WILLOUGHBY/ルル・ウィルビー
ルル・ウィルビー 彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。
そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。
・SHOP LIST：https://loulouwilloughby.com/shop/
・Official online store：https://loulouwilloughby.com/
・Instagram：https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/
・Facebook：https://www.facebook.com/loulouwilloughbyofficial/