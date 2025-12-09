LOULOU WILLOUGHBY(ルル・ウィルビー)が2026 SPRING/SUMMER COLLECTION ″Le Petit Trianon″を公開。

Blouse \49,500 / Skirt \55,000
Le Petit Trianon

マリーアントワネットが愛した、LE PETIT TRIANON の庭からインスピレーションを得たコレクション。


ベルサイユ宮殿内に作られた私的な宮殿のイギリス式の庭園内には四季折々の花々や果物や野菜が取れ、ラベンダーやバラが咲き誇る見事な庭として知られています。


フラワーモチーフや果物柄でフレッシュなアイテムをお楽しみください。






Newコレクションはこちら :
SUN



Coat \154,000 / Blouse \33,000 / Skirt \59,400

Dress \79,200


MOON



Cardigan \41,800 / Pullover \37,400 / Skirt \49,500

Dress \79,200


アイテム一覧はこちら :
https://www.allureville.com/items?ss=all&mc=lou_collection_26ss_all


LOULOU WILLOUGHBY/ルル・ウィルビー


ルル・ウィルビー　彼女のアンテナにかかるものはすべて捉えて素敵にスタイリングするのが彼女の日常。パーティーのお誘いも多い彼女は、ドレスのワードロープも豊富でデイリーアイテムにうまく組み合わせて独自のファッションセンスでカジュアルダウン。


そんな架空の女性、ルル・ウィルビーのクローゼットをイメージしたブランド。



・SHOP LIST：https://loulouwilloughby.com/shop/


・Official online store：https://loulouwilloughby.com/


・Instagram：https://www.instagram.com/loulouwilloughby_official/


・Facebook：https://www.facebook.com/loulouwilloughbyofficial/