AIストーム × アリババクラウド共催イベント開催直前につき“残席僅か

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、Alibaba Cloud（アリババクラウド）と共催する「生成AI教育プログラム」ローンチイベント（12月16日開催）への申込が急増し、開催直前の現時点で残席僅少となったことをお知らせいたします。

あわせて新情報として、アリババクラウド藤川祐一氏（AIエンジニア）、および当社と共同研究を行う早稲田大学 理工学術院 小野田弘士（おのだ ひろし）教授が追加登壇者として参加することが決定しました。

◆イベント概要

本イベントでは、日本初クラスとなるデザイナー特化型「生成AI教育プログラム」を正式にローンチいたします。本プログラムは、アリババクラウドの技術基盤と連携し、生成AIをデザイン実務に取り入れるためのスキルを体系的に学べるよう設計されています。

具体的には、

- ワークフロー設計- プロンプト設計- チームへの導入プロセス（実務に定着させる運用方法）

といった、生成AIをデザインの現場に本格導入するための重要領域を実践的に扱います。

本イベントは、生成AI時代に求められる「新しい教養」と「実務で使える武器」を一挙に俯瞰できる機会として設計しており、デザイナーが短時間で最新ノウハウを掴める内容となっています。

プログラムの背景や詳細内容については、先日公開したプレスリリースにてご案内しておりますので、以下をご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000071.000007183.html

◆追加登壇者の決定

今回、新たに以下の2名が登壇することが決定いたしました。

◆開催概要

- アリババクラウド 藤川祐一氏（AIエンジニア）アリババクラウドにてAI技術開発に携わるエンジニアであり、生成AIの最新動向やクラウド基盤を活用した実務適用に関する知見を共有いただく予定です。- 早稲田大学 理工学術院 小野田弘士教授AIストームと共同研究を行う研究者として、マルチモーダルAIおよび画像評価分野に精通しており、デザイン領域におけるAI活用の学術的視点や最新動向についてご講演いただきます。

日時：2025年12月16日（火）18:30-21:00（18:00 受付開始）

会場：渋谷スクランブル WeWork イベント会場３９F

形式：オフラインイベント（ネットワーキングあり）

参加費：無料

申込方法：満席になり次第受付終了となります。詳細および申込フォームは下記よりご確認ください。

LUMA：https://luma.com/0aygy8b3

Googleフォーム：https://forms.gle/71meRGQNBWW8CNT2A

共催：AIストーム株式会社、Alibaba Cloud（アリババクラウド）



こんな方におすすめ

◆今後の展望

- 生成AI×デザインに関心があるデザイナー／クリエイター- UI/UX、グラフィック、動画・モーションの実務者- クリエイティブ／マーケティング部門の責任者、経営層- 新規事業／プロダクト開発／プロジェクト推進に携わる方- 社内研修・人材育成として生成AI教育の導入を検討している人事・教育担当者

AIストームは今期、増収増益の見通しを背景に、AI教育事業の拡大や大手企業との協業強化、GPUクラウドの販売拡大、海外LLMの積極導入など、事業基盤の高度化を進めています。

今回ローンチする新プログラムは、当社が成長戦略として掲げる 「クリエイティブ産業 × AI」 の中核を担う取り組みであり、生成AIを活用できるデザイナー育成を通じて、クリエイティブ産業の生産性向上に貢献するものです。

当社が中期指標として掲げる 時価総額500億円 は、日本発のAIインフラ企業として果たすべき役割を象徴しています。AI教育・GPUクラウド・LLM活用を連動させることで事業成長をさらに加速させてまいります。

本イベントは、この成長戦略を実際に体感いただける重要な機会として位置づけています。

◆会社概要

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp

