NEWS RELEASE

2025年12月9日

株式会社クリエイティブヨーコ

【イベントレポート】

「しろたん×BABY-G」初コラボモデル発売記念

原宿竹下通り店で『しろたん』から手渡しする特別イベントを開催

～お客さまに心温まるひとときをお届け～

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）は、オリジナルキャラクター『しろたん』とカシオ計算機株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長CEO：高野 晋）の腕時計ブランド「BABY-G」とのコラボレーションモデルの発売を記念し、12月5日（金）にフラッグシップストアである「しろたんふんわりストア 原宿竹下通り店」にて、特別イベント「しろたん×BABY-G お渡し会」を開催しました。

当日は、水色のリボンでおめかしした『しろたん』が、事前にご予約いただいたお客さま一人ひとりをお出迎えしました。順番に店内に案内されたお客さまに、『しろたん』とお揃いの水色のギフトリボンをあしらった「しろたん×BABY-G」を、『しろたん』から手渡ししました。その後、思い思いのポーズで『しろたん』との記念撮影が行われ、お客さまは心温まる特別なひとときを楽しまれました。



参加されたお客さまからは、「しろたんに会えるのをとても楽しみにしていました。九州でしろたんに会える機会はないので写真撮りだめします！（福岡県からご来店）」「しろたんに初めて会いにきました。ずっと会いたいな～と思っていてＸを見て情報を知って、今回必ず行こうと思いました！」「最高のクリスマスプレゼントになりました」といった喜びの声が多数聞かれました。



「しろたんふんわりストア 原宿竹下通り店」は、今後も『しろたん』とお客さまを繋ぐ特別なフラッグシップストアとして、さまざまなイベントや企画を実施してまいります。

■当日のイベントの様子

■「しろたん×BABY-G」コラボレーションモデル基本情報

発売日： 2025年12月5日（金）

取扱店舗： 『しろたん』直営取扱店(実店舗)・マザーガーデン＆ペットパラダイスオンラインストア

価格： 18,000円（税込）

サイズ： H42.1×W37.9×D11.3mm ※ケースサイズ（縦×横×厚さ）

質量： 30g

仕様： ケース・ベゼル材質（樹脂）、樹脂バンド、無機ガラス、耐衝撃構造（ショックレジスト）、 10気圧防水、ストップウオッチ（1/100秒（0’00’’00～59’59’’99）、1秒（1:00’00’’～23:59’59’’）、24時間計）、スプリット付き）、タイマー（セット単位：1秒、最大セット：24時間、1秒単位で計測、オートリピート、アラーム（マルチアラーム１本・時報）、報音フラッシュ機能（アラーム／時報／タイマー連動発光）、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照機能付き）、フルオートカレンダー、精度（平均月差：±15秒）、12/24時間制表示切替

■『しろたん』について

『しろたん』は、当社の理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する“たてごとアザラシ”をモデルとしたオリジナルキャラクターです。1999年の誕生以来、やわらかな手触りの抱きぐるみ・ぬいぐるみを主力商品として展開し、その丸みを帯びたフォルムや優しい表情で、幅広い世代のお客さまに癒しと安らぎをお届けしてきました。2017年からはライセンスビジネスをスタートし、多くの生活雑貨やアパレルなどに採用され、国内外で“そばにいるとほっとする存在”として親しまれています。