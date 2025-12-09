ファンが選んだ！カラオケで1曲目に歌いたいBE:FIRSTの曲ランキングをJOYSOUNDが発表！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、本日12月9日（火）、ユーザーアンケートに基づく「カラオケで1曲目に歌いたいBE:FIRSTの曲ランキング」を発表しました。

今年デビュー4周年を迎えたBE:FIRSTの楽曲を対象に、「おしえてBESTY！カラオケで1曲目に歌いたいBE:FIRSTの曲」をテーマに実施したアンケートには、1,400人以上のファンから回答が寄せられ、その結果、第1位にはカラオケでも最も歌われている楽曲である「夢中」が輝きました。

本ランキングを紹介する特設ページでは、選曲理由や実際に歌ってみたエピソードもあわせて紹介しています。さらに、この結果を受けて、BE:FIRSTメンバーからのコメントや、メンバー自身が「カラオケで1曲目に歌うならこの曲！」という動画メッセージも公開しています。

▽BE:FIRST×JOYSOUNDコラボレーション特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/befirst/

■カラオケで1曲目に歌いたいBE:FIRSTの曲 ランキング

※アンケート調査期間：2025年10月29日（水）～2025年11月16日（日）／回答数：1,437名

募集方法：JOYSOUND公式SNS、メールマガジンにて募集、webアンケートでの回答

BE:FIRSTファンが選ぶ「カラオケ1曲目」は？アンケート結果で「夢中」がトップに！

カラオケで最初に歌いたい曲ランキングの1位に輝いたのは、2025年春に放送されたフジテレビ木曜劇場『波うららかに、めおと日和』の主題歌としても注目を集めた「夢中」。回答者からは、「女性でも歌いやすい音程とリズムで、認知度も高く誰にでも受け入れられる曲。BE:FIRSTをあまり知らない人の前でも安心して歌える！」「ラブソングなのに盛り上がる雰囲気があるので、最初に歌ってカラオケを楽しみたい！」といった声が寄せられています。続く2位は、プレデビュー曲 「Shining One」。

「すべてはこのオーディションから始まったから。キラキラした日々が始まるイメージで、スタートにぴったり！」と、カラオケの“始まりの曲”としてもふさわしいという意見が多く見られました。そして第3位には、東京ドーム公演のオープニングを飾った「Slogan」がランクイン！「気迫を込めて歌うこの曲は、まさに始まりにふさわしい！」というコメントも寄せられています。

【ファンから選ばれた理由とエピソード】

【1位】 夢中

・大衆に広く知れ渡ったヒット曲。君に夢中～の歌詞にキュンとします。（50代/女性）

・ラブソングだけど盛り上がる曲だから最初に歌ってカラオケを楽しみたい！！何回聞いてもめっちゃいい曲だから次はみんなで歌ったりしても楽しそう！（10代/女性）

【2位】 Shining One

・音域に無理がなく、体験したことのあるような歌詞に共感できるため、感情も乗せやすい！！（10代/女性）

・初心を思い出すフレッシュな曲！一人で歌うのは難しいけど、気持ちが上がります！（50代/女性）

【3位】 Slogan

・ドーム1曲目がこの曲でとっってもかっこよかったからです！この曲で一気にギアを上げて盛り上がります！！（30代/女性）

・ビーファのかっこよさ、技術の高さ、全てがわかる一曲だと思うし、こっからカラオケ盛り上がるぞー！ができる曲だから。（10代/女性）

【4位】 Blissful

・明るく楽しいMVと、はじめて聴く人もノリやすいテンポの曲なので1曲目に歌いたくなります！（30代/女性）

・大好きな一曲です！みんなで盛り上がるにはぴったりだし、一緒に声出せるからアップにピッタリかも！（30代/女性）

【5位】 Sailing

・アニメの主題歌でもあるし、BE:FIRSTを知らない人でも聴きやすい曲だと思うからです。サビの『sailing sailing』のところで振りをやったらみんなで盛り上がれそうだなーと思います！（30代/女性）

・疾走感があって、盛り上がる曲。「ヨーホー」をみんなで言いたいです！（20代/女性）

このほか、JOYSOUNDでは、BE:FIRSTの曲を課題曲として、参加者全員にオリジナル待ち受け画像をプレゼントするキャンペーンも12月31日（水）まで実施中！この機会をお見逃しなく、BE:FIRSTとJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。また、JOYSOUNDでは一人ひとりの“歌いたい”を叶えるカラオケの未来を目指し、『全力入曲』プロジェクトを展開しています。今後の展開にご注目ください。

▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1432/