大風量で速乾！忙しい毎日にぴったり。ケアモード搭載で、髪をいたわりながらヘアドライできる マイナスイオン/プロテクトイオン搭載ヘアドライヤー２タイプ新発売

テスコム電機株式会社

テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム）は、髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑える低温風のケアモードを搭載した「マイナスイオンヘアドライヤーTD461A」「プロテクトイオンヘアドライヤーTD561A」を12月上旬より新発売いたします。

大風量×低温風ケアモードで、髪をいたわりながら時短ドライ軽量コンパクトで毎日のヘアドライを快適に

- 大風量の2.0㎥/分(※1)と本体内蔵スピードアップノズルで、髪を根元から素早く乾かせます。速乾性が約12.5%アップ(※2)し、忙しい毎日も時短でヘアドライができます。- 髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑える低温風のケアモードを搭載。独立スイッチのため、ワンプッシュで簡単にケアモードに切り替えられます。- 毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽く、ノズルもコンパクトな設計でヘアドライも快適です。- お掃除しやすいインレット。簡単にお手入れができ、いつでもきれいに保てます。- ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。- 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。- やわらかなニュアンスのマットカラーを採用したダークネイビー・ブルーグレー・ピンクの3色展開です。落ち着いたトーンのカラーリングで、インテリアにも馴染みます。※1 TURBOモード使用時 JIS規格測定法による※2 当社従来機種TD200Bとの比較 当社測定法/当社比較検証法による

▼以下、TD461A シリーズ

ツヤのある美しい仕上がりに！マイナスイオンヘアドライヤーTD461A

- マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減。髪のツヤもアップします。※放出イオン量約1,000万個/㎤以上 当社測定法/当社比較検証法による

髪のまとまりとツヤを引き出す！プロテクトイオンヘアドライヤーTD561A

- 髪をやさしくいたわるプロテクトイオン(※)を搭載。プラスとマイナスのイオンを同時に放出し、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。※放出イオン量約1,000万個/㎤以上 当社測定法/当社比較検証法による

製品概要

製品名：マイナスイオンヘアドライヤー

型番：TD461A-A

カラー：ダークネイビー

発売日：2025年12月上旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td461a

製品名：マイナスイオンヘアドライヤー

型番：TD461A-H

カラー：ブルーグレー

発売日：2025年12月上旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td461a

製品名：マイナスイオンヘアドライヤー

型番：TD461A-P

カラー：ピンク

発売日：2025年12月上旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td461a

製品名：プロテクトイオンヘアドライヤー

型番：TD561A-A

カラー：ダークネイビー

発売日：2025年12月上旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td561a

製品名：プロテクトイオンヘアドライヤー

型番：TD561A-H

カラー：ブルーグレー

発売日：2025年12月上旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td561a

製品名：プロテクトイオンヘアドライヤー

型番：TD561A-P

カラー：ピンク

発売日：2025年12月上旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td561a

販売先

■ 全国の家電量販店など

■ テスコム公式オンラインショップ：https://tescom-shop.jp/

■ テスコム公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tescom-japan/

■ テスコム公式Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tescom-shop(https://store.shopping.yahoo.co.jp/tescom-shop)

企業情報

テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。

会社概要

会社名 ：テスコム電機株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F

長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1

設立 ：昭和46年（1971年）10月

資本金 ：90,000千円

代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治

事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造

