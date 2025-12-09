LD4B 社、可視~近赤外対応レーザーダイオード/スーパールミネッセント ダイオード/フォトダイオード製品 輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響は、LD4B 社製のレーザーダイオード(LD)、スーパールミネッセントダイオード (SLED)、フォトダイオード(PD)関連製品の輸入・販売を開始いたしました。光通信、センシング、 研究用途に対応する同社の各種デバイスを、当社ラインアップとしてご紹介いたします。

LD4B 社のレーザーダイオードは、500~1650 nm の幅広い波長帯に対応し、ファブリペロー型(FP) および分布帰還型(DFB)をラインアップしています。シングルモード(SM)/偏波保持(PM)ファイバ 出力で一般的に 15~20 mW、波長帯によっては 50~100 mW の光出力に対応しています。DFB 型では、 2.5 Gbps(1270~1650 nm)、10 Gbps(1270~1590 nm)の高速通信向け仕様や、狭線幅 0.5~1 MHz型も提供されています。主な用途として、光時間領域反射率計(OTDR)、マイクロ波フォト ニクス、光センシング、分光、研究用途などが挙げられます。

SLED は、670 / 780 / 840 / 980 / 1310 / 1550 nm の波長帯をラインアップし、1~10 mW の光出力 に対応しています。スペクトルリップル <3% の低リップル性が特長で、光干渉断層計(OCT)、ファイバ ジャイロ、光センサ用途に適しています。

InGaAs PIN フォトダイオードは DC~2~20 GHz の周波数帯に対応し、10~50 mW の光入力に対応した モデルを展開しています。また、1.5~3.5 GHz 対応の InGaAs アバランシェフォトダイオード(InGaAs APD)や、PIN トランスインピーダンスアンプ(PIN-TIA)(2.5 / 10 / 25 Gbps)、APD-TIA(2.5 Gbps)といった受光モジュールも提供されており、OTDR、デジタル通信、アナログ通信、侵入 検知システムなど、幅広い用途に適しています。

当社では、LD4B 社のその他製品や同社以外の 300 社を超える海外メーカーの、10 万点以上のレーザー・ 光学関連製品を取り扱っております。下記までお気軽にお問い合わせください。

■ URL

・LD4B（光響メーカー紹介ページ）

https://www.symphotony.com/manufacturers/ld4b/



・LD 製品一覧

https://www.symphotony.com/manufacturers/ld4b/ld-vis-nir/



・Telecom（DFB LD）

https://www.symphotony.com/manufacturers/ld4b/ld-telecom/



・SLED 製品

https://www.symphotony.com/manufacturers/ld4b/superluminescent/



・フォトダイオード（PIN/APD）

https://www.symphotony.com/manufacturers/ld4b/photodiodes-pin/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響グローバルソーシング部

担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558（平日 9 時~18 時、土日祝日は除く）

メール：gs-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ

■ 参考仕様

（電気・光学的特性(温度 25°Cの場合)）

・レーザーダイオード VIS-NIR 500 - 1070 nm(型番:LD4B-520-FP-10)

・レーザーダイオードテレコム 1270 - 1650 nm(型番:LD4B-1270-DFB-10G-15)

・スーパールミネッセントダイオード 670 - 1550 nm(型番:LED4B-650-0.1)

・フォトダイオード PIN、APD、PIN-TIA、APD-TIA(型番:APD4B-29-1.5G-W)