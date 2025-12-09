イード、「エンタメプリント」の新コンテンツ、『ヒロたま！ヒロくん』のキャラクターお誕生日記念シールを12月9日（火）より販売開始

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉 拓）が運営するYouTube発のアニメ『ヒロたま！ヒロくん』のキャラクターの12月お誕生日記念シールを12月9日（火）より販売開始いたします。

■エンタメプリントについて

エンタメプリントは、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から、アニメ、ゲーム、声優などのブロマイドをはじめとした様々なジャンルのコンテンツを購入・プリントいただけるサービスです。

※対象店舗：ファミリーマート、ローソン、ミニストップ （一部の店舗ではご利用いただけません）

今回は、ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio」内のアニメ事業「ビットスターアニメ」が運営するYouTube発の小学生向けヒーローコメディアニメ『ヒロたま！ヒロくん』に登場するキャラクター、ピノの12月誕生日を記念して、キャラクターのオリジナルシールを販売いたします。

■ヒロたま！キャラクター12月お誕生日記念シール（全１種：ピノ）■商品情報

『ヒロたま！キャラクター12月お誕生日記念シール』

販売開始：2025年12月9日（火）12:00

販売終了：2025年12月31日（水）23:59

サイズ：シール（L判）

種類：全1種（ピノ）

販売価格（税込）：300円

コンテンツ番号：7Q6R2HXQF7

■購入方法

１．ファミリーマート/ローソン/ミニストップ店舗に設置されているマルチコピー機を操作し、メニュー画面から「全てのコンテンツ」を選択します。

２．サービス一覧から「エンタメプリント」を選択し、規約に同意いただいた上で欲しい商品のコンテンツ番号をマルチコピー機にご入力ください。

３．内容を確認し、問題がなければプリントいただけます。

【ご利用ガイド（受取方法）】はこちら

https://entame-print.jp/how-to-order

■『ヒロたま！ヒロくん』について

“最強のヒーローは…お母さん！？“『ヒロたま！ヒロくん』は、最強のヒーローであるお母さんをもつ主人公「猿飛ヒロ」が、小学生の仲間たちとともに街や学校のトラブルを解決していく、小学生向けの“ゆるコメディ”アニメです。2022年12月のYouTube配信開始以来、テンポの良い会話劇とクセになるキャラクターのやりとりで急成長を遂げ、チャンネル登録者数は27万人を突破、総再生回数は2.5億回超えを記録！（※2025年12月時点）今では毎回の更新を楽しみにする子どもたちが続出し、小学生の日常に溶け込む"定番アニメ"へと進化しています。

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@hirotama-hirokun

公式X：https://twitter.com/hirotamahirokun

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル82におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：濱田

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/