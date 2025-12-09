株式会社IMAGINATIONは、韓国出身アーティストシン・スヒョンの日本公式ファンクラブ「SOOHAPPY JAPAN」を、2025年12月8日(月)にオープンいたしました。

シン・スヒョンは、韓国を代表するボーイズグループ「U-KISS」のリーダーであり、圧倒的な歌唱力を誇るメインボーカルを務めています。

現在はグループ活動に加え、ソロ歌手としての楽曲発表やミュージカル出演など、幅広いジャンルで活躍中。明るく親しみやすい人柄と、どんな時もファンを大切に思う真摯な姿勢で、多くの人から愛されています。

日本でもこれまで多くのファンに支持されており、今後さらに活動を本格化していくことを受け、ファンの皆さまがより安心して楽しめる場として公式ファンクラブを開設いたしました。





シン・スヒョン





■ファンクラブ名「SOOHAPPY JAPAN」に込めた思い

“SOOHAPPY”は、スヒョン(SOOHYUN)の名前に「HAPPY」を重ねた造語で、

「一緒にいればいるほど幸せになれる。いつもお互いの幸せを願う気持ちを込めて」います。

「SOOHAPPY JAPAN」では、ファンの皆さまがより近くでスヒョンの活動を楽しめるよう、さまざまなコンテンツを展開してまいります。









■SHIN SOOJYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB『SOOHAPPY JAPAN』

https://shinsoohyun.jp/









■主な会員特典

・スヒョンからのメッセージ＆最新情報

・会員限定フォト・動画コンテンツ

・バースデーメッセージ動画

・イベント先行受付

・会員限定本人ブログ/スタッフブログ

ほか、今後も順次コンテンツを拡充予定









さらに2026年2月14日(土)には待望の日本初ファンミーティングも開催決定！

ファンクラブ会員限定のチケット先行販売も予定しています。

今後さらに活動を充実させてまいりますので、ぜひご期待ください。