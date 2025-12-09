Notta¡¢Granite-Integral Capital¤«¤é23²¯±ß¤Î¥·¥êー¥ºB»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
£Î£ï£ô£ô£á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ryan Zhang¡¢°Ê²¼¡ÖNotta¡×¡Ë¤Ï¡¢Granite-Integral Capital Pte. Ltd. (ËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¡§CK Chuon¡¢Joe Yan¡¢°Ê²¼¡ÖGranite-Integral¡×) ¤ò¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥êー¥ºB¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó23²¯±ß¡Ê1,500ËüÊÆ¥É¥ë¡Ë¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Åö¼Ò¤Ï¡Ö²ñÏÃ¤«¤éÌµ¸ÂÂç¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯¸«¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢AIµÄ»öÏ¿ºîÀ®¥Äー¥ë¡ÖNotta¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢²ñµÄ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ä¼ÒÆâ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¹½ÃÛ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»À¼Ç§¼±µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ñµÄ¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¢µÄ»öÏ¿¤Î¼«Æ°ºîÀ®µ¡Ç½¤Ê¤É¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢5000¼Ò¡¢1500Ëü¿Í°Ê¾å¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¿ÍºàºÎÍÑ ¸½ºß¡¢¸Ä¿Í¥æー¥¶ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ôÀé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÃ±°Ì¤Ç¤ÎË¡¿ÍÆ³Æþ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë±Ä¶È¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿Í°÷¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ²»À¼AIÎÎ°è¤Î³«È¯¶¯²½ ¡ÖNotta¡×¤Ï¡¢AIÊ¸»úµ¯¤³¤·¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢µÄ»öÏ¿¼«Æ°ºîÀ®¡¢AI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢²»À¼AIÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¤â¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥½¥Õ¥È¡¦¥Ïー¥É¤ÎÎ¾¼´¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Î³È½¼¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²È¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È
Joe Yan (Partner & Co-head, Granite-Integral)
Notta¤Ï¡¢Granite-Integral¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈJapan Nexus¡ÊÆüËÜ¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ë¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ïµ»½ÑÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀºÅÙ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¶È³¦¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÜµÒ¤Î¿®Íê¹½ÃÛ¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âµ»½ÑÎÏ¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Granite-Integral¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Granite-Integral¤Ï¡¢Granite Asia¤ÈIntegral Globaltech Partners¡ÊIGT¡Ë¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±»ö¶È¤Ç¡¢1²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Granite Asia¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤òµòÅÀ¤ËAPACÁ´°è¤Ç50²¯ÊÆ¥É¥ë¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢Í¿ô¤ÎÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥óµé´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤äIPO¼ÂÀÓ¤òÂ¿¿ôÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IGT¤Ï2025Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢AI SaaS¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤É¥Æ¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Î¥°¥íー¥¹´ë¶È¤ËÅê»ñ¡£¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤ÊÅê»ñ¡¦·Ð±Ä»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅê»ñ¥â¥Ç¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Granite-Integral¡§https://www.graniteasia.com/granite-integral
Granite Asia¡§https://www.graniteasia.com/
¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡§https://www.integralkk.com/ (https://www.integralkk.com/)
£Î£ï£ô£ô£á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©¡§2022Ç¯5·î25Æü
½êºßÃÏ¡§¢©100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-9-2 Âç¼êÄ® ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥·¥Æ¥£¥°¥é¥ó¥¥åー¥Ö3³¬ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö²ñÏÃ¤«¤éÌµ¸ÂÂç¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯¸«¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢²»À¼Ç§¼±¡¢¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ISO 27001¡¢SOC 2 Type2¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¶È³¦ºÇ¹â¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¾å¾ì´ë¶È¡¢À¯ÉÜ¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.notta.ai/company