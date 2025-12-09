配信なし・120席限定！ユニットライブ「チョコンヌ」のリバイバル公演『THE FIRST CHOCONNE -ザ・ファーストチョコンヌ-』

吉本興業株式会社

チョコレートプラネットとシソンヌによるユニットライブ「チョコンヌ」のリバイバル公演『THE FIRST CHOCONNE -ザ・ファーストチョコンヌ-』を、12月27日(土)に新宿THEATER BRATS(新宿シアターブラッツ)にて開催することが決定しました。

今年は5年ぶりとなる「チョコンヌ」のツアーを開催し、全国3都市7公演で約6,000人を動員しました。この度、同ツアーのリバイバル公演を、結成当時の彼らが立っていた思い出の地である新宿THEATER BRATSにて開催します。互いに結成20周年を迎える2組が、定員わずか120名の会場で行い、結成当時を彷彿とさせる「前売 1,500円」という破格のチケット料金を設定。配信も一切行わない、極めて希少なプレミアム公演となります。

当日は、今年のツアーで披露したネタをはじめ、結成当時に披露していたネタもお届けします。「チョコンヌ」の今と昔を存分に楽しめる貴重な時間をご堪能ください！

本人コメント

【チョコレートプラネット】

■長田：チョコンヌの原点をもう一度、ここから始まったチョコンヌの舞台をあの時やったネタも含めてリバイバルで上演します。懐かしいノスタルジックなチョコンヌを贅沢な席数と距離感でお楽しみください。

■松尾：お懐かしのブラッツ…何年ぶりだろ。

思い出のブラッツ。今年の集大成ワクワクしてます！お楽しみに！

【シソンヌ】

■長谷川：まだチョコンヌやります！年末のギリギリまでコスります、よろしくお願いします。

■じろう：ブラッツですって。ブラッツがある通りの角のパチンコ屋でずっとバイトしてましたよ。初めての単独もチョコンヌもキングオブコント1回戦もブラッツでした。前列はまだあのワイン色のマットですか？椅子は背もたれ90度の黒い木箱ですか？色々楽しみです。

公演概要

公演名： 『THE FIRST CHOCONNE -ザ・ファーストチョコンヌ-』

■日時：2025年12/27(土)18:00開場／18:30開演

■会場：新宿THEATER BRATS(東京都新宿区新宿1-34-16)

■出演：チョコレートプラネット、シソンヌ

■チケット料金：前売 1,500円／当日2,000円 ※オンライン配信はありません。

<チケット販売スケジュール＞

● FANYプレミアム先行発売：12/10(水)11:00～12/12(金)11:00

●一般発売：12/15(月)10:00～

会場チケットはこちら：https://ticket.fany.lol/event/detail/10447