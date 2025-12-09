インフォテック株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田 智次)は、業務用・産業用加湿器のリーディングカンパニーであるウエットマスター株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田浦 浩之)における、クラウド型ワークフローシステム「Create!Webフロー Cloud」を活用した図面管理承認プロセスの電子化事例を公開しました。





同社では、図面管理システムで作図されたデータを、検図・承認プロセスへ自動連携できるワークフロー基盤の構築が急務となっており、その課題解決に向けて「Create!Webフロー Cloud」を採用しました。









■導入前の課題

ウエットマスター株式会社では、部品設計図の検図や協力会社への図面提供を紙原本で行う運用が続いており、以下の課題を抱えていました。

●部品図面の検図や承認は紙の原本回覧で運用しており、担当者間の受け渡しに時間がかかっていた

●図面原紙を棚から探したり差し替えたりする必要があり、担当者の負担が大きくなっていた

●作図データを図面管理システムから検図や承認にスムーズにつなげられず、工程が分断され無駄な負荷がかかっていた









■導入後の効果

Create!Webフロー Cloudの導入により、図面管理における承認業務は大幅に効率化。主な効果は以下のとおりです。

●紙原本での手書きサインが不要となり、承認者不在による停滞を大幅に解消できた

●図面のPDF化とクラウド共有により、常に最新版を共有でき、旧版混入の不安を解消した

●図面管理システムとのAPI連携で、作図・承認・保管の流れが自動化され、3部門で年間600時間を削減できた





ウエットマスター様における社内業務フローのイメージ









■導入製品「Create!Webフロー」について

Create!Webフロー(クリエイト ウェブフロー)は、稟議書や見積書、経費精算書など、これまで紙で運用されてきた申請・承認業務を電子化するワークフローシステムです。2004年4月の提供開始以来、ペーパーレス化、プロセスの見える化、業務効率化を目的に、幅広い業務で活用されてきました。

近年は、押印をともなう紙の申請書・稟議書の電子化や多拠点での業務運用の拡大により、申請・承認をオンラインで完結させる仕組みへのニーズが高まっています。

Create!Webフローは、企業で長年利用されてきた紙のレイアウトをそのまま画面上に再現できるフォーム設計機能を備えており、誰でも迷わず直感的に操作できる点が特長です。

紙と電子それぞれのメリットを活かしながらスムーズな申請・承認業務を実現します。





詳細はこちら

https://www.createwebflow.jp/about/





紙のワークフローをそのままデジタルに！(Create!Webフロー紹介動画)

https://www.youtube.com/watch?v=SDVEvHsy2lY





ワークフローシステム Create!Webフロー









■導入企業から多く寄せられる質問と回答

ウエットマスター様では、電子化を進める中でいくつかの評価ポイントがありました。

その中でも多くの企業に共通する質問を、以下のQ&A形式でまとめています。





Q1.長年使っている紙の帳票やExcelのレイアウトをそのまま電子化できますか？

A. はい、可能です。

Create!Webフロー Cloudは、紙やExcelで作成された帳票のレイアウトを画面上で再現できる柔軟なフォーム設計機能を備えています。

既存帳票の見た目を変えずに電子化できます。





Q2.自社開発のシステムなど、既存の業務システムと連携できますか？

A. 対応しています。

Create!Webフロー Cloudでは、他のクラウドサービスや社内の業務システムなど外部システムとの連携が可能です。





Q3.まずは一部門だけで試して、うまくいったら全社へ……といった段階的な導入はできますか？

A. 可能です。

Create!Webフロー Cloudは、10ユーザーを最低契約数としているため部門単位・業務単位での導入にも適しており、実運用に合わせて1ユーザー単位での追加が可能です。









■お客様の情報

ウエットマスター株式会社

所在地 ： 〒161-8531 東京都新宿区中落合3-15-15 WM本社ビル

代表 ： 代表取締役社長 田浦 浩之

設立 ： 1969年11月

資本金 ： 1億円

従業員数： 211名

事業内容： 各種業務用・産業用加湿器、加湿器用純水器・軟水器、

流量管理システム機器の開発・製造・販売・アフターサービス

URL ： https://www.wetmaster.co.jp/

1969年の創業以来、高圧スプレー式加湿器の商品化を機に日本加湿器製造として設立。業務用・産業用加湿器の国内シェア50％以上、累積販売台数は150万台超、1万件以上の現場に納入するリーディングカンパニーです。130型番以上の製品ラインナップを展開しています。









■会社概要

インフォテック株式会社

所在地 ： 〒163-1022 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

代表 ： 代表取締役社長 山田 智次

設立 ： 1969年10月

資本金 ： 2億500万円

事業内容： ソフトウェアの開発、製造、販売および保守、並びに情報処理に関する一切の業務

URL ： https://www.iftc.co.jp/