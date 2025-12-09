テクノロジーとエンターテイメントの力で受験生を応援する体験型イベントを開催

株式会社スプリックス

株式会社スプリックス（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：常石博之、以下「スプリックス」）は、受験生応援プロジェクトの一環として、「SPRIX合格祈願祭2026」を2026年1月9日（金）から1月21日（水）までの期間、渋谷サクラステージにて開催することをお知らせします。

本イベントは、最新のイマーシブビジョン（没入型映像）を用いたバーチャル神社での祈願体験や、人気イラストレーターかかげ氏のキービジュアルを起用した応援グッズの配布など、テクノロジーとエンターテインメントを融合させた「新しい合格祈願の形」を提案するものです。

当社は本イベントを通じて、一人でも多くの受験生とそのご家族に寄り添い、少しでも心の支えになれるように取り組みを進めてまいります。

人気イラストレーターかかげ氏によるキービジュアル

開催背景：テクノロジーとエンターテインメントの力で、全国の受験生を応援する

受験は、多くの学生が人生で初めて経験する大きな挑戦であり、その道のりは学力向上だけでなく、将来への不安やプレッシャーとの戦いでもあります。私たちSPRIXは、長年にわたり教育事業を通じて多くの受験生に寄り添ってまいりましたが、学力面でのサポートだけでなく、彼らの心の支えとなる新しい応援の形を模索してきました。

そこで、昨年ご好評をいただいた合格祈願イベントをさらに進化させ、最先端のデジタル技術と日本の伝統文化である「祈願」を融合させることで、これまでにない合格祈願の体験を提供いたします。イベントを通じて受験生一人ひとりの努力が報われることを強く願っております。

「SPRIX合格祈願祭2026」で体験する、新しい合格祈願の形

本イベントでは、神社での合格祈願体験をテクノロジーとエンターテイメントでアップデート。来場者はイマーシブビジョンの中に映し出されるバーチャル神社で合格祈願を行い、上下左右を満開の桜で包まれるインタラクティブな演出を通じて、驚きの合格祈願を体験することができます。

かかげ氏が手がけたキービジュアルをあしらったビジュアル応援ステッカー、AR技術を活用したオリジナルコースターを配布し、身につけるものや自宅の勉強環境においても応援を届けます。来場者への配布物には神社の神職による祈願を行い、エンタメ体験に留まらない合格祈願の機会を提供します。

合格祈願の体験コンテンツに加え、会場ではカフェスペースを設置し、志望校合格への願いを桜で表現した限定スイーツの販売も行います。緊張感を和らげる場、勉強を頑張る受験生へのお土産としてご活用いただけます。

また、渋谷にお越しいただくことが難しい方に向けて、会場の雰囲気や応援を感じていただけるよう「専用バーチャル空間」でのイマーシブ合格祈願を展開いたします。

受験応援アンバサダー「むくえな」もイベントに参加し、受験生にエール

受験応援アンバサダーとして活動している「むくえな」も、「イマーシブ合格祈願」を体験。引き続きSNSを通じて受験生へエールを送ります。



「SPRIX合格祈願祭2026」開催概要

● イベント名： SPRIX合格祈願祭2026

● 開催期間： 2026年1月9日（金）～ 1月21日（水）

● 開催場所： Shibuya Sakura Stage 3階 「BLOOM GATE」 （東京都渋谷区桜丘町1-1）

● 入場料： 無料

● 主催： 株式会社スプリックス

● 協力： 東急不動産株式会社

● 公式サイト： https://sakuragaokacho1-1.com/

● 主な内容：

-没入型LEDディスプレイによるイマーシブ合格祈願体験

-かかげ氏によるキービジュアルをあしらった応援ステッカーの配布

-オリジナルARコースターの配布

-周辺カフェとのコラボレーションによるカフェスペースの提供

-専用メタバースでのバーチャル会場の展開

株式会社スプリックス概要

スプリックスは教育サービス・コンテンツを展開する総合教育カンパニーです。日本国内では1校舎あたりの平均生徒数で日本最大規模の個別指導塾である森塾や、トップシェアの学習コンテンツ教材も複数開発・出版しています。海外での展開にも力を入れており、国際基礎学力検定「TOFAS」は、現在、実施国数50ヵ国以上、受験者数1,500万人以上にのぼります。

名称 ：株式会社スプリックス

本社 ：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者 ：代表取締役社長 常石 博之

URL ：https://sprix.inc/