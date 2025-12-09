アートコレクションハウス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：浦川 司)は、CGイラストの先駆者として数々の作品を手掛けている内尾和正氏の大規模個展「ファンタジーアートの巨匠 内尾 和正の世界展IV ～綺譚しるべ～」を、2026年1月16日(金)～19日(月)の期間、横浜赤レンガ倉庫にて開催いたします。『ファイナルファンタジー』背景美術から《龍》《妖獣》の世界へ。幻想絵物語「綺譚しるべ」最新作を横浜赤レンガ倉庫で初公開いたします。あわせて、これまで発表してきた版画作品の展示・販売も行います。





記憶の森〈仮〉(部分)





内尾 和正氏は、若干21歳でフリーのイラストレーターとして独立し、CGイラストの先駆者として数々の賞を受賞。映画版『ファイナルファンタジー』ではマットペイント・コンセプトアートを制作し、近年ではアニメ『魔女の旅々』のコンセプトアートや、兵庫・門戸厄神東光寺における30m巨大壁画制作などで活躍を続けています。今年で画業45周年を迎えるにあたり、代表作「記憶の森」シリーズや、東日本大震災を契機に始動したオリジナル絵物語「綺譚しるべ」を中心に大型原画や新作版画を展示する大規模個展を開催いたします。





本展『ファンタジーアートの巨匠 内尾和正の世界展IV～綺譚しるべ～』では、3年以上をかけて描かれた壮大な森の作品や、故郷・岡山に伝わる伝説をモチーフとした未公開作品も初公開。さらに、アニメやゲームのために制作されたコンセプトアート約20点を特別展示いたします。









【展覧会の見どころ】

■3m超の大型作品を含む初公開作品

妖獣・神獣が共存する異界を描く大型作品を中心に、光や空気の質感に至るまで細部を設計した作品群は、画面という境界を越え、鑑賞者自身が異界の住人となってその森を歩くかのような没入感を生み出します。





■岡山の風景と伝承を再構築した未公開作品

作家のルーツである岡山を背景に、土地や伝承を「妖獣と人の共存世界」に融合。地域性とファンタジーを結びつけた新たな視点による作品群です。





■2003年以降の版画作品を一堂に展示・販売

画家としての活動開始から発表してきた版画シリーズを展示・販売。さらに、本展覧会に合わせて発表される新作版画もご覧いただけます。





■内尾 和正氏 来場 ：1月17日(土)13:30～、1月18日(日)12:00～





■内尾 和正氏トークショー：1月18日(日)14:00～（予定）









【開催概要】

開催名称 ： ファンタジーアートの巨匠 内尾 和正の世界展IV～綺譚しるべ～

開催日時 ： 2026年1月16日(金)～1月19日(月)

11:00～19:00(最終日17:00閉場)

会場 ： 横浜赤レンガ倉庫1号館 2F スペースA・B・C

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1-1

特設サイト： https://art-eventcollection.info/uchio/index.html





～イベントに関するお問い合わせ先～

■アートコレクションハウス株式会社

所在地：東京都千代田区外神田6-15-14 外神田ストークビル 7F

TEL ：03-5846-1971(受付時間 平日10:00～18:30)※土・日・祝日休業