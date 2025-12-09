NUWORKS、セールスプラットフォームに登録するセールスパーソンが3,000名を突破

NUWORKS株式会社

NUWORKS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：三浦 亮、以下NUWORKS）は、同社が運営するセールス・プラットフォームにおいて、登録・契約するセールスパーソン数が 3,000名を突破 したことをお知らせいたします。

■ セールスパーソン 3,000名突破の背景

NUWORKSは企業と顧客、そしてセールスパーソンをつなぐ独自のセールス・プラットフォームを構築してきました。その拡大を後押しした主な要因は以下の通りです。

1. 圧倒的な顧客接点

個人・法人を問わず多様な顧客との営業接点を創出。これにより、セールスパーソンが成果を出しやすい環境を提供しています。

2. 100品目を超える取り扱いサービス

通信・電力・ガスなどの生活インフラから、法人向けのOA機器／AI・ロボティクス関連サービスまで、多様なサービス販売が可能。

3. 国内3拠点・670ブースのシェアオフィス運営

秋葉原・大阪・福岡の3拠点でシェアオフィスを展開し、独立・副業を含む多様な働き方を支援。

4. 充実した育成制度と流入施策

リファラル・SNS・セミナーなどの流入施策に加え、起業支援、独立支援、インターン制度など育成環境を整備。

■ ハイクラス人材が多数活躍 - 半数近くが年商1,000万円以上

NUWORKSに登録するセールスパーソンは約3,000名、そのうち約45％が年商1,000万円以上を創出するハイクラス人材で構成されています。さらに、5層構造の人材クラスマップを活用し、継続的な育成と成果創出の仕組みを強化しています。

■ 今後の展望

NUWORKSは2030年までに、セールスパーソン1万人の達成を目指しており、既存事業拡大に加え、自社サービスの開発、M&A、AI・ロボット商品の展開を進めています。

■ NUWORKSについて

会社名：NUWORKS株式会社

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 ダイヤゲート池袋5F

電話番号：03-4214-2522

事業内容：営業・マーケティング支援事業、ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://www.nuworks.site/

お問い合わせ先：kanrihonbu@nuworks.co.jp