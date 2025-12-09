全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」を毎週木曜よる9時～放送しています。12月11日は、「中本賢の昭和フォトトラベル／昭和遺産～戦争体験語り部～」をお届けいたします。

1．「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」とは

みなさんにとって昭和はどんな時代でしたか？「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」は、＜昭和の思い出のアイテム＞や＜昭和の思い出の場所＞、＜昭和の思い出の人＞を振り返り、古き良き昭和という時代を記憶と共に再生させる「昭和」×「令和」融合のノスタルジックリアル番組です。■放送時間：毎週木曜よる9時00分～9時55分■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

出演者

船越英一郎

1960年生まれ。湯河原町出身。1982年に俳優デビュー。「箱根湯河原温泉交番シリーズ」「外科医鳩村周五郎」など民放全局の2時間ドラマに出演し【2時間ドラマの帝王】の肩書きを持つ。また、NHK「赤ひげ」TX「刑事吉永誠一」などの連続ドラマでも主演を務めるほか、情報番組の司会、バラエティなどで活躍。近年は２時間ドラマ「名探偵明智小五郎シリーズ」「弁護士六角心平京都殺人事件簿」などの新作にも多く出演。映画、漫画、特撮、歌謡曲など、大の昭和サブカルチャー好きとしても知られている。

阪田マリン

2000年12月22日生まれの24歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサー。数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約33万人。昭和歌謡と令和ポップを融合させた“ネオ昭和歌謡プロジェクト”「ザ・ブラックキャンディーズ」としても活動中。2ndシングル「青いたそがれの御堂筋」を昭和99年9月9日にリリース。全編フィルムカメラで撮影したファースト写真集「今って昭和99年ですよね？」が好評発売中。

2．番組内容

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Bh0FPOfCa4A

第49回：中本賢の昭和フォトトラベル／昭和遺産～戦争体験語り部～

12月11日（木）よる9時～ 昭和フォトトラベル：中本賢

今回は初コーナー「昭和フォトトラベル」と人気コーナー「昭和遺産」コーナーの 2本立て！「昭和フォトトラベル」とは、昭和の自然や情景・人情を愛する、俳優・中本賢が１枚の白黒写真を頼りに、その場所と人を訪ねていきます。初回は、昭和44年に神奈川県・川崎の工業地帯で撮影された＜シェー＞ポーズをする2人の子どもと、その背景に映るいくつもの煙突の写真...。この写真を撮影した場所や写っていた子ども達の現在に、辿り着くことはできるのか！？後半の昭和遺産「戦争体験語り部」は、奇跡の生還を果たした99歳の元特攻隊員、山の手空襲から多くの命を救った山陽堂書店（東京・表参道）4代目店主、そして、広島で被爆しながらも人命を救うため奔走した元看護師の3名に取材。戦後80年という節目に、改めて戦争の記憶を次の世代、そしてまた次の世代へ...「平和」への願いと共に。

3．今後の放送予定

12月18日 第50回：(続編)メイショウが繫いだ人と馬の奇跡の物語！

■BS12 トゥエルビについて■

三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

https://www.twellv.co.jp/