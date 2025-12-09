手のひらサイズで、持ち運びに便利なモバ充！外出先でも安心して充電可能な残量表示機能付き 10,000mAhのモバイルバッテリーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一)は、10,000mAhで残量表示機能を搭載したモバイルバッテリーを新発売いたしました。



厚さ約16mmのスリムな手のひらサイズで、ポーチやポケットにもすっきり収まるコンパクト設計。外出先でもスマートフォンをしっかり充電できる安心の容量に加え、持ち運びやすさとパワフルさを両立しました。また、LEDパネルでバッテリー残量を1％単位で確認でき、必要なタイミングで効率よく使える便利なアイテムです。カラーは、ブラック・ブルー・ピンク・ホワイト・しろちゃん(ホワイト×ブラック) の全5色からお選びいただけます。

厚さ約16mmの手のひらサイズ!10,000mAh容量のモバイルバッテリー

- 10,000mAh容量のモバイルバッテリーです。- 厚さ約16mmの手のひらサイズで、ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっきり収まります。コンパクトなためお出かけの際も気軽に持ち運べます。- 最大出力22.5Wで、スマートフォンの高速充電が可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。※1ポートからの単独出力の場合に限ります。※USB Type-C(TM)(USB-C(TM))1ポート/USB-A1ポートの出力22.5Wは、HUAWEI機器にのみ対応しています。- USB Type-Cポート×2とUSB-Aポート×1を搭載しています。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。※同時出力時は、2ポートでも3ポートでも、合計最大出力15Wを分配して充電を行います。

賢く便利な充電機能でさまざまな機器に対応

- モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。※AC充電器は18W以上を推奨します。18W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。- モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる"まとめて充電"に対応しています。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。- 低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。※USB-Aポートのみ対応します。- 接続機器を見分けて最適な充電を行う"おまかせ充電"に対応しています。※USB-Aポートのみ対応します。- USB Power Delivery(PD)およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。- 本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。- LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。- Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch Lite(TM)対応です。※ドックでのご使用には対応していません。※Nintendo Switch(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。

安心・安全設計と高い信頼性

- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。- 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。- USB Type-Cケーブルが付属しています。- 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みが可能です。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。- 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準をクリアした安全性の高い商品です。- 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024規格の安全設計です。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。※いずれのUSB Type-Cポートでも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.- 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

残量表示機能付きモバイルバッテリー(10,000mAh/22.5W)ブラック

型番：DE-C76-10000BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C76-10000BK.html

残量表示機能付きモバイルバッテリー(10,000mAh/22.5W)ブルー

型番：DE-C76-10000BU

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C76-10000BU.html

残量表示機能付きモバイルバッテリー(10,000mAh/22.5W)ピンク

型番：DE-C76-10000PN

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C76-10000PN.html

残量表示機能付きモバイルバッテリー(10,000mAh/22.5W)しろちゃん(ホワイト×ブラック)

型番：DE-C76-10000WF

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C76-10000WF.html

残量表示機能付きモバイルバッテリー(10,000mAh/22.5W)ホワイト

型番：DE-C76-10000WH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C76-10000WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20251209-04/

ご購入はこちら

残量表示機能付きモバイルバッテリー(10,000mAh/22.5W)

＜ブラック＞ 型番：DE-C76-10000BK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14615716/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009542240/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550381864/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550381864.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550381864.html

＜ブルー＞ 型番：DE-C76-10000BU

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14615717/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009542241/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550381871/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550381871.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550381871.html

＜ピンク＞ 型番：DE-C76-10000PN

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14615718/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009542242/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550381888/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）： https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550381888.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550381888.html

＜しろちゃん(ホワイト×ブラック)＞ 型番：DE-C76-10000WF

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14615719/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009542243/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550381895/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550381895.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550381895.html

＜ホワイト＞ 型番：DE-C76-10000WH

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14615722/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009542244/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550396653/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550396653.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550396653.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一