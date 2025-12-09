『ウルトラマンシリーズ大解剖　ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンガイア編』発売!!

株式会社 三栄

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 賢志）は、2025年12月９日（火）より『ウルトラマンシリーズ大解剖 ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンガイア編』を発売いたします。

「ウルトラマンシリーズ大解剖 ウルトラマンティガ・ウルトラマンダイナ・ウルトラマンガイア編」

発売日：2025年12月9日

定価：1430円（本体：1300円）

仕様：オールカラー128P/A4変・平綴じ

ISBN：9784779653315

全国の書店・コンビニにて発売

三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505331/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505331/)

1996（平成8）年、『ウルトラQ』や『ウルトラマン』の放映から30年。

ウルトラマン生誕30周年記念番組であるテレビシリーズ『ウルトラマンティガ』の放映が開始された。

それは、『ウルトラマン80』以来、16年振り、待望のテレビシリーズ復活だった。

さらに続いて1997年に『ウルトラマンダイナ』1998年に『ウルトラマンティガ』が放映。

合わせて「平成3部作」と呼ばれるこの３作品は、20世紀末に登場したウルトラマンだけあって終末論が囁かれる世紀末の暗さと未来への希望に溢れる新世紀の光を感じさせるものだった。

『ティガ』『ダイナ』『ガイア』は「光」をキーワードにウルトラマン＝「光の巨人」という新機軸を打ち出し、ウルトラマンとは何者なのか、何のために戦うのか、存在理由を問いかけ、大人でも鑑賞し得る作品へと昇華。

本書はこの平成３部作を振り返り、その魅力を紹介する永久保存版の１冊となっている。

■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2025年12月9日

株式会社三栄