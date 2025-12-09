アニメ『チ。－地球の運動について－』コラボアイテム 12/9（火）より受注開始！
コラボ・ライセンス専門サイト「FanFunMARKET」は、本日12/9（火）より、アニメ『チ。－地球の運動について－』コラボアイテムの受注を開始いたします。（受注期間：12/9～1/9）https://fanfunmarket.co.jp/artist/272-anime-chi
■チ。 ―地球の運動について― ラファウ シルバーリング
アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するラファウをイメージしたシルバーリングです。アストロラーベをモチーフにしたストレートタイプのデザインに、イメージカラーストーンをセット。内側には名前とフベルトのネックレスの刻印を施しました。
素材：シルバー925、Nanogemsサイズ：7号～13号（奇数号のみ）サイズ直し：不可付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：14,300円(税込)
■チ。 ―地球の運動について― ノヴァク シルバーリング
アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するノヴァクをイメージしたシルバーリングです。アストロラーベをモチーフにしたストレートタイプのデザインに、イメージカラーストーンをセット。内側には名前と剣の刻印を施しました。
素材：シルバー925、Nanogemsサイズ：7号～13号（奇数号のみ）サイズ直し：不可付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：14,300円(税込)
■チ。 ―地球の運動について― オクジー シルバーリング
アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するオクジ―をイメージしたシルバーリングです。アストロラーベをモチーフにしたストレートタイプのデザインに、イメージカラーストーンをセット。内側には名前と剣の刻印を施しました。
素材：シルバー925、Nanogemsサイズ：7号～13号（奇数号のみ）サイズ直し：不可付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：14,300円(税込)
■チ。 ―地球の運動について― バデーニ シルバーリング
アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するバデーニをイメージしたシルバーリングです。アストロラーベをモチーフにしたストレートタイプのデザインに、イメージカラーストーンをセット。内側には名前と眼帯の刻印を施しました。
素材：シルバー925、キュービックジルコニアサイズ：7号～13号（奇数号のみ）サイズ直し：不可付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：14,300円(税込)
■チ。 ―地球の運動について― ヨレンタ シルバーリング
アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するヨレンタをイメージしたシルバーリングです。アストロラーベをモチーフにしたストレートタイプのデザインに、イメージカラーストーンをセット。内側には名前と手袋の刻印を施しました。
素材：シルバー925、キュービックジルコニアサイズ：7号～13号（奇数号のみ）サイズ直し：不可付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：14,300円(税込)
■チ。 ―地球の運動について― ラファウ シルバーネックレス
アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するラファウをイメージしたシルバーネックレスです。本をかたどったトップの裏面には、イメージカラーストーンと名前の刻印を施しました。
素材：シルバー925、Nanogems長さ：40cm 付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：15,400円(税込)
■チ。 ―地球の運動について― ノヴァク シルバーネックレス
アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するノヴァクをイメージしたシルバーネックレスです。本をかたどったトップの裏面には、イメージカラーストーンと名前の刻印を施しました。
素材：シルバー925、Nanogems長さ：40cm 付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：15,400円(税込)
■チ。 ―地球の運動について― オクジー シルバーネックレス
アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するオクジ―をイメージしたシルバーネックレスです。本をかたどったトップの裏面には、イメージカラーストーンと名前の刻印を施しました。
素材：シルバー925、Nanogems長さ：40cm 付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：15,400円(税込)
■チ。 ―地球の運動について― バデーニ シルバーネックレス
アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するバデーニをイメージしたシルバーネックレスです。本をかたどったトップの裏面には、イメージカラーストーンと名前の刻印を施しました。
素材：シルバー925、キュービックジルコニア長さ：40cm 付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：15,400円(税込)
■チ。 ―地球の運動について― ヨレンタ シルバーネックレス
アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するヨレンタをイメージしたシルバーネックレスです。本をかたどったトップの裏面には、イメージカラーストーンと名前の刻印を施しました。
素材：シルバー925、キュービックジルコニア長さ：40cm 付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：15,400円(税込)
■チ。 ―地球の運動について― バッグチャーム
アニメ『チ。 ―地球の運動について―』の世界観を感じられるバッグチャームです。アストロラーベをモチーフにしたデザインの中央にはストーンをセットし、細部までこだわって仕上げました。バッグや小物などに付けられ、シーンや気分に合わせて使い分けることができます。
素材：合金、古美加工、ガラス価格：4,510円(税込)
●オリジナルBOX（ジュエリーに付属）
●購入特典 ブックマーカー（ジュエリーに付属）
■着用イメージ
🄫魚豊／小学館／チ。 ―地球の運動について―製作委員会https://fanfunmarket.co.jp/https://fanfunmarket.co.jp/
【取り扱いショップ】・FanFunMARKET（https://fanfunmarket.co.jp）・FanFunMARKET 楽天市場店 （https://www.rakuten.ne.jp/gold/fanfunmarket）
【FanFunMARKET 公式アカウント】https://twitter.com/FanFun_MARKEThttps://www.instagram.com/fanfun_market/https://page.line.me/859jukfd?openQrModal=true