コラボ・ライセンス専門サイト「FanFunMARKET」は、本日12/9（火）より、アニメ『チ。－地球の運動について－』コラボアイテムの受注を開始いたします。（受注期間：12/9～1/9）

■チ。 ―地球の運動について― ラファウ シルバーリング

アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するラファウをイメージしたシルバーリングです。アストロラーベをモチーフにしたストレートタイプのデザインに、イメージカラーストーンをセット。内側には名前とフベルトのネックレスの刻印を施しました。

素材：シルバー925、Nanogemsサイズ：7号～13号（奇数号のみ）サイズ直し：不可付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：14,300円(税込)

■チ。 ―地球の運動について― ノヴァク シルバーリング

アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するノヴァクをイメージしたシルバーリングです。アストロラーベをモチーフにしたストレートタイプのデザインに、イメージカラーストーンをセット。内側には名前と剣の刻印を施しました。

素材：シルバー925、Nanogemsサイズ：7号～13号（奇数号のみ）サイズ直し：不可付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：14,300円(税込)

■チ。 ―地球の運動について― オクジー シルバーリング

アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するオクジ―をイメージしたシルバーリングです。アストロラーベをモチーフにしたストレートタイプのデザインに、イメージカラーストーンをセット。内側には名前と剣の刻印を施しました。

素材：シルバー925、Nanogemsサイズ：7号～13号（奇数号のみ）サイズ直し：不可付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：14,300円(税込)

■チ。 ―地球の運動について― バデーニ シルバーリング

アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するバデーニをイメージしたシルバーリングです。アストロラーベをモチーフにしたストレートタイプのデザインに、イメージカラーストーンをセット。内側には名前と眼帯の刻印を施しました。

素材：シルバー925、キュービックジルコニアサイズ：7号～13号（奇数号のみ）サイズ直し：不可付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：14,300円(税込)

■チ。 ―地球の運動について― ヨレンタ シルバーリング

アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するヨレンタをイメージしたシルバーリングです。アストロラーベをモチーフにしたストレートタイプのデザインに、イメージカラーストーンをセット。内側には名前と手袋の刻印を施しました。

素材：シルバー925、キュービックジルコニアサイズ：7号～13号（奇数号のみ）サイズ直し：不可付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：14,300円(税込)

■チ。 ―地球の運動について― ラファウ シルバーネックレス

アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するラファウをイメージしたシルバーネックレスです。本をかたどったトップの裏面には、イメージカラーストーンと名前の刻印を施しました。

素材：シルバー925、Nanogems長さ：40cm 付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：15,400円(税込)

■チ。 ―地球の運動について― ノヴァク シルバーネックレス

アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するノヴァクをイメージしたシルバーネックレスです。本をかたどったトップの裏面には、イメージカラーストーンと名前の刻印を施しました。

素材：シルバー925、Nanogems長さ：40cm 付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：15,400円(税込)

■チ。 ―地球の運動について― オクジー シルバーネックレス

アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するオクジ―をイメージしたシルバーネックレスです。本をかたどったトップの裏面には、イメージカラーストーンと名前の刻印を施しました。

素材：シルバー925、Nanogems長さ：40cm 付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：15,400円(税込)

■チ。 ―地球の運動について― バデーニ シルバーネックレス

アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するバデーニをイメージしたシルバーネックレスです。本をかたどったトップの裏面には、イメージカラーストーンと名前の刻印を施しました。

素材：シルバー925、キュービックジルコニア長さ：40cm 付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：15,400円(税込)

■チ。 ―地球の運動について― ヨレンタ シルバーネックレス

アニメ『チ。 ―地球の運動について―』に登場するヨレンタをイメージしたシルバーネックレスです。本をかたどったトップの裏面には、イメージカラーストーンと名前の刻印を施しました。

素材：シルバー925、キュービックジルコニア長さ：40cm 付属品：オリジナルBOX、ブックマーカー価格：15,400円(税込)

■チ。 ―地球の運動について― バッグチャーム

アニメ『チ。 ―地球の運動について―』の世界観を感じられるバッグチャームです。アストロラーベをモチーフにしたデザインの中央にはストーンをセットし、細部までこだわって仕上げました。バッグや小物などに付けられ、シーンや気分に合わせて使い分けることができます。

素材：合金、古美加工、ガラス価格：4,510円(税込)

●オリジナルBOX（ジュエリーに付属）

●購入特典 ブックマーカー（ジュエリーに付属）

■着用イメージ

🄫魚豊／小学館／チ。 ―地球の運動について―製作委員会

