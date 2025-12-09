株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、『CYBER・ポートキャップセット（Switch2用）』を2025年12月11日（木）に発売いたします。■製品詳細ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036545/

【特徴１】Switch2の端子を守るキャップのセット！

Switch2本体およびドックの使用していない端子をカバーするシリコン製ポートキャップです。本体側面用、ヘッドホンマイク端子用、USB Type-C端子用、USB A端子用、HDMI端子用、LAN端子用の6種類がセットになっています。ゴミやホコリの侵入を防いで端子の接触不良を予防。また、端子を不意の衝撃などから守る効果もあります。

【特徴２】簡単装着で見た目もスッキリ

本製品は端子に差し込むだけの簡単装着。各キャップには、対応している端子の名前が刻印されており、迷わず取り付けられます。また、フラットなデザインなので、装着してもSwitch2のデザイン性を損ないません。

『CYBER・ポートキャップセット（Switch2用）』製品概要

■カラー：ブラック■対応機種： Nintendo Switch 2■セット内容： 本体側面用×2、ヘッドホンマイク端子用×1、USB Type-C端子用×3、USB A端子用×2、HDMI端子用×1、LAN端子用×1、■素材：シリコン■価格： オープンプライス（参考価格： 1,500円(税込) 1,364円(本体)）■発売日：2025年12月11日（木）■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036545/

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2公式ホームページ： https://www.cybergadget.co.jp/公式オンラインショップ：https://cybergadget.shop-pro.jp/

メディア様からのお問い合わせ先

https://twitter.com/cybergadgethttps://www.youtube.com/318cybergadget

株式会社サイバーガジェットお問い合わせメール：prcyber@cybergadget.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社サイバーガジェット ユーザーサポートhttps://www.cybergadget.co.jp/support/メール：support@cybergadget.co.jp