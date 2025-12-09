バージョンアップして2026年も登場 ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる ユーハイムバレンタイン

株式会社ユーハイム

株式会社ユーハイム(本社：神戸市中央区港島中町7-7-4 代表取締役社長：河本英雄 以下、ユーハイム)は、ご好評をいただいた「ユーハイム（ポケモン）」を、2026年のバレンタインに発売します。

店頭販売に先駆け、ユーハイムのオンラインショップでは12月22日(月)より先行予約を開始します。

世代を超えて愛される「ポケモン」から着想した、「―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムバレンタイン」をテーマに、シンプルな原料と菓子職人の技術を活かし、親子3代に親しまれるユーハイムのお菓子をお楽しみください。

ユーハイム（ポケモン）

バレンタインのためだけのスペシャルなお菓子は、全部で9アイテム。

以前のアイテムにも登場したピカチュウやイーブイに加え、『ポケットモンスター』シリーズ最新作『Pokemon LEGENDS Z-A』よりチコリータ、ポカブ、ワニノコなども加わった、全11種類のポケモンたちが登場するパッケージでお届けします。

新商品のミルフィーユなど、素材の風味が活きたやさしい味のお菓子を手に、ポケモンたちとおやつの時間を楽しめるラインナップです。

―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムバレンタイン

シンプルな原料と 菓子職人の技術を活かしたお菓子作りで

親子3代に親しまれるお菓子をお届けするユーハイムが、

世代を超えて愛され続ける「ポケモン」から着想した

バレンタインコレクション。

おいしいお菓子と出会う喜びと

個性豊かなポケモンと出会うワクワクを重ねた、

贈る人も、もらう人もうれしい

特別なお菓子たちをお楽しみください。

商品詳細ミルフィーユ（9個入）１.ミルフィーユ（9個入）税込1,944円

サクサクのパイにクリームをサンドして、チョコレートでコーティングしたミルフィーユをデザイン缶に入れました。

個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。

ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なります（ランダム封入）。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

ミルフィーユ（5個入）２.ミルフィーユ（5個入）税込864円

サクサクのパイにクリームをサンドして、チョコレートでコーティングしたミルフィーユ。

個包装のデザインはピカチュウ、チコリータ、ポカブ、ワニノコの4種類。

ジャンドゥーヤとベリーミックスでそれぞれポケモンのポーズが異なります（ランダム封入）。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

ビスケットアソート（110g入）３.ビスケットアソート（110g入）税込2,160円

素材の風味を活かしたビスケットを詰め合わせて、ピカチュウのデザイン缶に入れました。

ピカチュウのかたちのビスケットもポイントです。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

モンスターボールバウム（3個入）４.モンスターボールバウム（3個入）税込1,944円

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンをチョコレートでコーティングしました。

真ん中にホワイトチョコレートでコーティングしたビスケットを入れてモンスターボールに見立てた一品です。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

ミニチョコバウム（ミルク）（3個入）５.ミニチョコバウム（ミルク）（3個入）税込648円

かわいらしいサイズのバウムクーヘンをミルクチョコレートでコーティングしました。

ゲンガーがデザインされたパッケージに入れてお届けします。側面にはピカチュウも。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

バウムシュピッツ（4個入）６.バウムシュピッツ（4個入）税込864円

ジャムをサンドしたひとくちサイズのバウムクーヘンをチョコレートでコーティングしました。

内袋のデザインはイーブイのポーズ違いで4種類（ランダム封入）。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

スティックバウム（6個入）７.スティックバウム（6個入）税込1,512円

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットしました。

個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類（ランダム封入）。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

スティックバウム（4個入）８.スティックバウム（4個入）税込972円

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを食べやすいスティック状にカットしました。

個包装のデザインはピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの4種類（ランダム封入）。

（特定原材料等：小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）

クッキー（チョコ）９.クッキー（チョコ）税込1,296円

カカオが香るさくさくのひとくちサイズのクッキーをメタモンのデザイン缶に入れました。

個包装のデザインはメタモンのポーズ違いで7種類（ランダム封入）。

（特定原材料等：小麦、卵、乳）

ユーハイム（ポケモン）

●ユーハイム（ポケモン）特設サイト

詳細を見る :https://e-shop.juchheim.co.jp/pages/pokemon

※オンライン先行予約は特設サイトより承ります。 （12/22(月)12:00～開始）

※オンラインショップ以外の取扱い店舗情報は、特設サイトにてお知らせいたします。

・一部商品の取扱いが無い店舗もございます。

・商品は品切れ次第、終了となります。

●ユーハイムのお菓子作りについて：ユーハイムのお菓子は「/0(スラッシュゼロ)」

「/0(スラッシュゼロ)」とは、食品表示の「原材料名」の欄に「／(スラッシュ)」以降がないこと。食品添加物を表記する場合は、「/」などで区切ることが法的なルール(※)です。「／0」はお菓子の製造工程に、食品添加物を使っていない証です。

詳細を見る :https://www.juchheim.co.jp/slashzero/

(※原材料名と食品添加物を区分する際の「／」の使用は一例です。改行や、別途添加物欄を設けるなど様々な記載方法があります。)

ユーハイムロゴユーハイムとは

1909年創業。日本で最初にバウムクーヘンを焼いた 創業者、カール・ユーハイムの意志を受け継ぎ、シンプルな原料と菓子職人の技術を活かしたお菓子を作り続けています。国産バターなどの選び抜かれた素材を使って丁寧に焼きあげるバウムクーヘンをはじめ、自然なおいしさを追求した「/0(スラッシュゼロ)」のお菓子をお届けします。