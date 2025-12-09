便利屋「あんしんお任せ本舗」（所在地：神奈川県大和市深見西4-8-20-405、代表：藤田 学）は、2025年の年末年始に向けて、大和市とその近郊エリアにお住まいの方々に向けた総合的な大掃除・庭仕事サービスを提供しています。造園業で培った専門技術を活かし、草刈り・剪定・伐採から不用品処分まで、年末の準備に関わる様々なお困りごとをワンストップで解決いたします。

増加する高齢世帯と空き家問題に寄り添うサービス

近年、大和市を含む首都圏では高齢化の進行と共に、庭の手入れや大掃除に関する課題を抱える世帯が増加しています。総務省の統計によると、神奈川県内の65歳以上の単身世帯は2020年から2025年の5年間で約12％増加すると予測されています。また、手入れが行き届かない庭や空き家の増加は、地域の景観維持や防犯面での課題となっています。便利屋「あんしんお任せ本舗」の藤田代表は「特に年末年始は、普段手が回らない庭の手入れや大掃除を一気に済ませたいというご要望が多く寄せられます。当社は造園業で培った技術と経験を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサービスを提供することで、安心して新年を迎えられるようサポートしています」と語ります。

元造園業者だからできる専門的なサービス内容

困りごと解決本舗の最大の特長は、造園業での経験を基盤とした専門的な技術力です。一般的な便利屋サービスとは異なり、植物の特性や季節ごとの適切な手入れ方法に精通しているため、庭木の剪定や草刈りなどの作業を高品質で提供しています。主なサービス内容には以下が含まれます。1. 庭仕事全般（草刈り・剪定・伐採）：庭木や生垣の剪定、庭の草刈り、不要になった樹木の伐採など、庭全体の美観を整えるサービス2. 竹やぶ・竹林の整備：急速に繁殖し手に負えなくなった竹の伐採・整備3. 落ち葉掃除・処分：袋詰め不要で、そのままの状態で回収・処分4. 除草シート・防草シートの設置：繰り返される草取りの手間を軽減するための予防策5. 除草剤の散布：広範囲の雑草対策6. 不用品処分：年末の大掃除で出た不用品の回収・処分7. 人工芝の敷設・施工：メンテナンスの手間を減らしたい方向けのサービスこれらのサービスは単独でも、複数組み合わせた総合的な大掃除プランとしても対応可能です。特に年末年始に向けては、「キレイなお庭でお正月を迎える」をコンセプトにしたパッケージプランも用意しています。「庭の手入れを通じて、お客様の暮らしに安心と快適さをお届けしたい」と藤田代表。「単なる作業の提供ではなく、お客様のライフスタイルや庭に対する思いを大切にした提案を心がけています」と付け加えました。

地域密着型のきめ細やかな対応

便利屋「あんしんお任せ本舗」では、大和市を中心とした地域密着型のサービス提供を心掛けています。現地調査から作業完了まで、同じスタッフが担当することで一貫した対応を実現。また、早朝7時から夜23時まで対応可能な柔軟な営業時間を設定し、お客様の生活リズムに合わせたサービス提供を行っています。「お困りごとは小さなことでも構いません。まずはご相談ください」と藤田代表。LINE公式アカウントからの24時間相談受付も行い、お見積りの段階から丁寧に対応しています。年末年始は特に予約が混み合うため、12月中旬までの早めの予約が推奨されています。また、定期的なメンテナンスプランも用意されており、年間を通して庭や住まいを美しく保つためのサポートも提供しています。

会社概要

- 会社名：便利屋「あんしんお任せ本舗」- 所在地：神奈川県大和市深見西4-8-20-405- 代表者：藤田 学- 事業内容：庭仕事（草刈り・剪定・伐採）、不用品処分、各種生活支援サービス- 営業時間：7:00～23:00- サービス提供エリア：大和市を中心とした神奈川県内- お問い合わせ：080-6733-4068- Web：https://ansin-omakase.com/