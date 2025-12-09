クリスマスの思い出を“花×金魚”のアートアクアリウム美術館で お得なクリスマスペアチケットを数量限定で販売！ 2人で“花に囲まれる幻想空間”に浸るクリスマス

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、2025年12月20日（土）～12月25日（木）にご利用いただける、クリスマスペアチケットを限定発売いたします。

冬を“花”で鮮やかに染める、季節限定の幻想空間 特別企画「Flower Aquarium Gala ～金魚と花の彩展～」をペアでお得にお楽しみいただけます。

光り輝く花畑のようなイルミネーション空間！今年のクリスマスは、花に包まれる幻想空間“アートアクアリウム”で癒される特別な体験を。

銀座でお食事やお買い物、クリスマスモードになった街並みなどと一緒に、ぜひお楽しみください。

■クリスマスペアチケット概要

2名様ご入場いただけるペアチケットです。

【販売期間】2025年12月9日（火）～ ※前日までの販売。ただし、なくなり次第終了

【利用期間】2025年12月20日（土）～12月25日（木）

【入館時間】16時～18時に入館可能な予約チケットです（閉館時間19時）

【特別料金】4,500円（税込）/2名 ※通常料金 5,000円（税込）/2名

※２名様ご一緒にご入場ください

アートアクアリウムチケットサイトにてご購入ください https://ticket.artaquarium.jp/

■特別企画「 Flower Aquarium Gala ～金魚と花の彩展～ 」

2025.11.28～2026.2.25

冬の季節を鮮やかに彩る、“花と金魚の共演”

今冬のアートアクアリウムは、人々が花に託した「美・想い・変化・季節」を表現した演出でより情緒のあるアプローチの金魚鑑賞と没入体験をお届けします。

彩り鮮やかな祝宴・祭典を意味する“GALA”。まさに金魚と花の彩りが重なる特別な演出が広がります。

寒い冬の季節こそ、目も心も踊らせてくれる鮮やかな花と金魚の幻想的な共演をお楽しみください。

■金魚×花の非現実的な幻想世界

“Flower Aquarium Gala”に相応しい花の専門家とのコラボレーションでクリスマス期間の没入空間が広がります。

ホリデーシーズンのワクワクを、花と金魚の共演で楽しむ。とっておきの体験をお楽しみください。

三大花コラボ企画

・日比谷花壇×花回廊

・ALLGOODFLOWER×NEO花魁

・假屋崎省吾×花舞

そのほかにも、花モチーフのコラボ演出で彩り華やかに皆様をお迎えいたします。

●金魚の回廊『移ろいの華 ephemeral bloom』 花の演出 日比谷花壇

花と緑のプロ・日比谷花壇が手がける本エリアでは、花々の繊細な色使いと構成美が、アートアクアリウムの世界観に見事に融合。金魚の泳ぎとともに、様々な花が混在する非現実空間をご覧いただけます。

●NEO花魁 『大輪の花宴』花の演出 ALL GOOD FLOWERS

SNSで話題のジャンボポピーを大胆に使用した本エリアでは、ALL GOOD FLOWERSならではの遊び心と迫力ある花装飾が魅力。金魚の可憐な姿に、花のボリュームと色彩が加わり、非日常の華やかな“映え空間”が広がります。

●花魁花舞『花の箱庭』 花の演出 華道家 假屋崎省吾

水槽作品“花魁”が並ぶ空間を様々な花で埋め尽くした華やかな空間作品。金魚×花の優美で華やかな空間が広がります。

花に囲まれる、没入空間をお楽しみください。

●アートアクアリウムとは

金魚泳ぐ水槽作品を光・香・音で演出する没入型エンターテインメントアート。

日本の伝統と最先端のアートが融合する唯一無二の世界が広がる“アートアクアリウム”では、江戸時代から続く金魚鑑賞という文化を、芸術作品として現代に表現します。

水槽作品の造形美、空間演出、そしてさまざまな美しさをもつ金魚たちがつくりだす幻想空間が広がります。

2022年5月に銀座三越に誕生した「アートアクアリウム美術館 GINZA」は、年間を通して四季の移ろいをお楽しみいただける常設施設です。開業時以来、毎年水槽作品の入替などを行っており、アートアクアリウムを代表する作品や、銀座開催にて初披露となる新作の展示など、様々なアートアクアリウム作品をご覧いただけます。

隈研吾氏コラボレーション作品「金魚の石庭」「金魚コレクション」

施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/

当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）

所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

アクセス ・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00

休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合が

ございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）

公式HP http://artaquarium.jp/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial

X https://twitter.com/artaquarium_jp

ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。

お荷物用のロッカーはございません。

主催 株式会社Kiranah Resort

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越