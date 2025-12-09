YouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」総再生回数8億回を突破！

楽待株式会社

＜本リリースのポイント＞

・YouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」が総再生回数8億回を突破

・これまで3100本以上の動画を公開し、100万再生を超える長尺動画は49本

・2026年2月に新しい撮影スタジオが完成予定、撮影効率の向上がねらい

楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）が運営するYouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」で公開した動画の総再生回数が8億回を突破しました。チャンネル登録者数は本日時点で138万人です。不動産や経済、政治など幅広い情報を発信し、これまで3100本以上の動画を公開してきました。UserLocal社が公開する「YouTube企業公式ランキング」では37位にランクインしています（2025年12月時点）

2025年11月の人気動画

2025年11月に公開した動画の中から、再生回数が多い動画を一部ご紹介します。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rckNLJbBOJg ]

エミン・ユルマズ氏と“エミキン緩みます。”こと高須幹弥氏が出演し、米国経済の行方や日中関係など今注目のテーマをわかりやすく解説。前中後編の総再生回数は110万回を超えています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=fqLflK_kdXE ]

クマ研究歴30年以上の山崎晃司教授と登山系YouTuberのMARiAさんが、クマの生態や被害の実態、山で遭遇しない、襲われないためのポイントを解説。公開して1カ月足らずで36万再生を突破しました。

2026年春に新たな撮影スタジオが完成予定

2024年7月にYouTube用の撮影スタジオの新設(https://rakumachi.co.jp/20240701/)をお知らせしましたが、このたび新たにスタジオの増設工事を行っています。1室のみだったスタジオを3室に増やし、対談動画やニュース解説など、多様なスタイルの撮影に対応できるようになる予定です。制作体制を強化し、視聴者の皆さまにとって役に立つ情報をいち早くお届けしてまいります。

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営