MINMI 24周年 初・日本武道館ワンマンライブ決定！“33円シャナナ親子席”でシングルペアレントも応援！

株式会社マスタービューMINMI LIVE at 日本武道館 ～it’s not too late～

レゲエやソカをＪ－POPに昇華させたパイオニアであり、フェスのプロデュースや最近では海外にも意欲的に進出中。

25周年を前にファンと交わした約束が、ついに日本武道館で現実になります。

キービジュアル＆題字「日本武道館」に込めた想い

本公演の発表にあわせて、MINMI日本武道館特設サイト、キービジュアルとティザー映像が公開されました。力強くも、しなやかな題字「日本武道館」は、“世界で最も予約の取れないネイルアーティスト”と称されるBritney TOKYO(https://www.instagram.com/britneytokyo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)（ブリトニー・トーキョー）による書き下ろし。

ロサンゼルス在住の彼女とは、アメリカで夢を追うアーティスト仲間。

MINMIの「何歳になっても、どんな状況でも遅すぎることなんてないんだよ-- “it’s not too late” という生き方を届けたい」という想いに共鳴し、今筆を取ってくれました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cQUEcd9pHaw ]

MINMI日本武道館ティザー映像

【MINMI日本武道館 特設サイト】

https://minmi.jp/minmi-nihonbudokanlive-202610/

メッセージソング “it’s not too late” から日本武道館へ

サブタイトル「it’s not too late」は、MINMIがシングルマザーで渡米し、ワンオペで子育てをしながらこんな自分でも夢を追っていいのだろうかと自問自答しながらできた楽曲です。

“未来への不安に押しつぶされないで。なにかを始めるのに遅すぎることなんてないんだよ。”という楽曲のテーマは、そのまま日本武道館公演のコンセプトにもつながっています。そんな思いの詰まった新曲「it’s not too late」は、12月15日（月）から配信されます。

「it’s not too late」配信予約：https://linkco.re/yNX4MsDv

【MINMI日本武道館 公演概要】

公演タイトル：MINMI LIVE at 日本武道館 ～it’s not too late～

日 時：2026年10月8日（木） OPEN 18:00 / START 19:00

会 場：日本武道館（東京都千代田区北の丸公園2-3）

出 演：MINMI ※ゲスト・バンド編成など詳細は後日発表

チケット（一般）は本日 12月9日18:00より先行受付(抽選)スタート

MINMIオフィシャルファンクラブ「アイラ部」では、12月8日（月）正午よりいち早くFC先行受付がスタートしており、本日12月9日（火）18:00からはイープラスでのプレオーダー受付も開始します。

チケットは、指定席一般が9,980円、学生 7,500円に加えて、MINMIライブのマストアイテムであるタオル付きチケットや、前方席が確約されたスペシャルグッズ付きチケットに加え、家族みんなで参加しやすいファミリー席、ひとり親家庭を応援する“シングルペアレント応援チケット（シャナナ親子席）”など、多様な来場者に寄り添ったラインナップをご用意しました。

イープラス（プレオーダー）：https://eplus.jp/minmi/(https://eplus.jp/minmi/)

▼MINMIコメント

「ファンとスタッフのみんなと夢見てきた日本武道館、ようやく立てることになりました。

ここに来るまで時間がかかったけど遅くないよね、“it’s not too late” という言葉には、ファンのみんなはもちろん、自分自身へのメッセージも込めました。どんなに遠回りをしても、何度つまずいても、諦めず立ち上がる、そしてきっとまた歩き出せる。そんな希望に満ちた夜を、日本武道館で一緒に作りたいです。

これまで支えてくれたすべての人にありがとう。ここから一緒に新しい景色を見に行きましょう！」

◆先行受付期間（一般先行）

2025年12月9日（火）18:00 ～ 2026年1月5日（月）23:59

【受付URL】

・MINMI OFFICIAL FANCLUB「アイラ部」先行: https://fc.minmi.info/news/detail/239

・MINMI OFFICIAL FANCLUB（モバイル）先行：https://sp.minmi.mobi/news/article.php?id=301

・イープラス（プレオーダー）：https://eplus.jp/minmi/

・Freedom Shop：https://eplus.jp/minmi-freedomshop/

【スペシャルチケット概要】

FC限定チケット（MINMI OFFICIAL FANCLUB「アイラ部」会員対象）

●【FC限定】前方席確約スペシャルグッズ付きチケット

価格：\33,000（tax in）

特典グッズ：MINMI日本武道館メモリアルBAG

（FC限定MINMI日本武道館タオル / メモリアルピクチャーチケット / HAPPY法被 / FC限定卓上カレンダー）

座席特典：前方席確約 / FC専用優先レーン入場

●【FC限定】MINMI日本武道館タオル付きチケット

価格：\13,000（tax in）

特典：FC限定MINMI日本武道館タオル / メモリアルピクチャーチケット / FC専用優先レーン入場

●【FC限定・学生】MINMI日本武道館タオル付きチケット

価格：\10,000（tax in）

特典：FC限定MINMI日本武道館タオル / メモリアルピクチャーチケット / FC専用優先レーン入場

※公演当日、学生証の提示が必要

MINMI OFFICIAL FANCLUB「アイラ部」ご入会はこちらhttps://fc.minmi.info/

イープラスプレオーダー

●MINMI日本武道館タオル付きチケット

価格：\13,000（tax in）

特典：MINMI日本武道館タオル／メモリアルピクチャーチケット

※タオルはFC限定タオルとは異なります

●【学生】MINMI日本武道館タオル付きチケット

価格：\10,000（tax in）

特典：MINMI日本武道館タオル／メモリアルピクチャーチケット

※公演当日、学生証の提示が必要

●【ファミリー席】 \6,500（tax in）

※着席指定

※お子様（3～15歳）を含むグループ限定

※2名以上でお申し込みください（大人のみ／子供のみの申込不可）

※大人は最大2名まで

●【シャナナ親子席（限定）】 \33（tax in）

※イープラス先行のみ取扱

※シングルママ・シングルパパ限定

※着席指定

※公演当日「シングルペアレント」であることが分かる思い出写真の提示が必要

※シングルペアレント1人につき、3歳以上～17歳以下のお子様3人まで同伴可

※チケット枚数制限、年齢制限などの詳細は特設サイトおよび各プレイガイドの案内をご確認ください。

一般チケット（FC、プレオーダー共通）

●【指定席】 \9,980（tax in）

●【学生（高大専）席】 \7,500（tax in）

※公演当日、学生証の提示が必要

【チケット詳細】 MINMI日本武道館 特設サイト

https://minmi.jp/minmi-nihonbudokanlive-202610/

【チケットインフォメーション】

■ソーゴー東京

http://www.sogotokyo.com/

03-3405-9999（月～土 12:00～13:00・16:00～19:00※日祝休業）

「Freedom LA Spring 2026」 開催決定

MINMIがプロデュースし話題のLA発カルチャーフェス「Freedom LA」。2025年秋に開催した「Freedom LA Fall 2025」も大盛況のうちに終了したばかりですが、次回「Freedom LA Spring 2026」を2026年4月3日（金）～5日（日）にロサンゼルスで開催することが決定しました。

ロサンゼルスでの挑戦と、日本武道館という日本の象徴的なステージー 2つのチャレンジがリンクしながら、MINMIのグローバルな活動はさらに加速していきます。

「Freedom LA Spring 2026」

【公演概要】

「Freedom LA Spring 2026」 - JAPANESE MUSIC FESTIVAL IN OC JAPAN FAIR -

日時：APRIL 3rd (FRI.) 4:00PM-10:00PM

APRIL 4th (SAT.) 12:00PM-10:00PM

APRIL 5th (SUN.)11:00AM-7:00PM

会場：OC Fair & Event Center(The Hangar)

88 Fair Dr, Costa Mesa, CA 92626

「Freedom LA Spring 2026」URL : https://freedom-la.com/jp/

【MINMI Official SNS】

オフィシャルサイト(https://minmi.jp/)

オフィシャルファンクラブ(https://fc.minmi.info/)

X（旧Twitter）(https://x.com/minmidesu?s=20)

Instagram(https://www.instagram.com/minmidesu?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

TikTok(https://www.tiktok.com/@minminoasobi?_r=1&_t=ZS-921rhpkjJEC)

YouTube(https://youtube.com/@minmischannel2758?si=yTfpv06NpUQFeZVn)

【MINMI PROFILE】

MINMI

シンガーソングライター

2002年、シングル「The Perfect Vision」でデビュー。女性アーティストとしていち早くレゲエ／ダンスホールのエッセンスをJ-POPに取り入れ、「シャナナ☆」「四季ノ唄」「サマータイム!!」など数々のヒット曲を発表。フェスやクラブシーンでも支持を集め、世代と国境を越えて愛されるライブアーティストとして活躍している。

近年は自らプロデュースするフェス「Freedom」や、ロサンゼルスでの「Freedom LA」を通じて、ジャパニーズカルチャーと世界をつなぐ架け橋としても精力的に活動。

2026年、4月3日（金）～5日（日）「Freedom LA Spring 2026」の開催が決定。