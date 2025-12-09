“音声ファースト”AIエージェント「Notta Brain」を2026年1月にリリース

Ｎｏｔｔａ株式会社

Ｎｏｔｔａ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Ryan Zhang、以下「当社」）は、AI議事録サービス「Notta」の新機能”音声ファースト”AIエージェント「Notta Brain」を2026年1月にリリースします。

「Notta Brain」は、音声データに多様な情報を掛け合わせ、データ解析から資料作成までを一気通貫で実行するAIエージェントです。従来のAIが十分に活用できていなかった会話という一次情報を最大限に引き出し、企業に蓄積された知識の共有や意思決定をより高度に支援します。

企業内には日々、膨大な会話データや資料が蓄積されています。しかし、必要な情報を過去に遡って探すのは手間がかかり、要約だけでは文脈がつかみにくいという課題がありました。さらに、複数の議事録を横断して分析することが難しく理解に時間を要するほか、ハイコンテキストな会話や社内特有の用語を十分に理解できないといった問題も存在しています。また、資料と議事録の要約を組み合わせて分析しようとする場合には、音声テキストを一度ダウンロードし、別のツールへアップロードする一手間が発生していました。

こうした課題に加え、企業では「持つべき情報が必要な人に届かない」「会議で議論された論点が、別の会議ではすでに解決済みである」「新たにジョインしたメンバーが過去の背景や意思決定の文脈を知らない」といった情報ギャップが組織運営の障壁となることが少なくありません。会話データは本来、組織全体が活用すべき重要な知識資産でありながら、十分に共有・再利用されていない状態が生じています。

今回の機能開発により、これらの手間と情報断絶を解消し、個々の理解促進、コミュニケーションの高度化、コラボレーションの質向上、分析・資料作成プロセスの効率化を実現します。単なる「要約ツール」ではなく、会議での論点を統合的に扱い、他の会議での議決内容との照合までを自動で行うことで、企業全体でのコミュニケーションをスムーズにし、コラボレーションを支えるデジタル資産として機能します。 会話データは、企業全体の重要なナレッジベースです。当社はこの価値を最大化し、「第二の脳」として機能するプロダクトを目指し、今後も開発を進めてまいります。

「Notta Brain」について

「Notta」に蓄積された議事録データ、外部から取り込む音声ファイルやPDF資料、さらにはインターネット上の公開情報などを横断的に掛け合わせ、高度な解析結果をテキストおよびパワーポイント形式で自動生成する、AIエージェントです。音声データを中心とした独自の知識基盤を構築し、考察・提案業務を大幅に効率化します。

特長：

1. すべての会話（一次情報）と資料・外部情報（二次情報）を統合解析

会議、面談、商談、社内コミュニケーションなど、日々蓄積される会話データをもとに、必要な情報を検索・抽出し、深い洞察を提示する。

2. 解析結果を資料化

ドキュメント、パワーポイントといったアウトプットを自動で作成する。

提供開始時期：2026年1月中

事前申込受付：https://www.notta.ai/notta-brain

AI議事録作成「Notta」について

Nottaは、会議や音声をリアルタイムでテキスト化し、自動で要約・翻訳を行う音声AIプラットフォームです。

特徴：

・98.86％以上の高精度な文字起こし、58言語対応、話者識別、タイムスタンプ付き処理など、業務に即した機能を多数搭載。

・Chrome拡張、モバイルアプリ、Apple Watch、専用デバイスなど多様なインターフェースから利用可能で、Google Drive、Microsoft OneDrive、SlackやNotionとも連携。

・AIボイスレコーダー「Notta Memo(https://shop.notta.ai/ja-jp)」と自動連携。オフラインの録音にも対応。

URL：https://www.notta.ai/

Ｎｏｔｔａ株式会社について

設立：2022年5月25日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町 フィナンシャルシティグランキューブ3階

事業内容：「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに、音声認識、自然言語処理の最先端のAI技術を取り入れたサービスを開発しています。ISO 27001、SOC 2 Type2の取得など業界最高のセキュリティ体制を整え、上場企業、政府・自治体のお客様にも安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。

URL：https://www.notta.ai/company