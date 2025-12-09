わんこのお散歩アプリ「LOOTaDOG」は、クリスマス仕様のシーズナルアップデートを実施。

Lehman Holdings株式会社Web3お散歩アプリ「LOOTaDOG」は、クリスマスシーズンに合わせたアプリデザインのアップデートおよび機能改善を実施したことをお知らせいたします。

■アップデートの背景と目的

LOOTaDOGは、犬・猫などペットとの日常活動（散歩など）を通じてユーザー体験を拡張するWeb3プロジェクトです。

本格的な冬の到来により、屋外での散歩が億劫になりがちなこの季節において、アプリを開くたびにホリデーシーズンの高揚感を感じていただけるよう、UI（ユーザーインターフェース）を期間限定のクリスマス仕様へと一新いたしました。

また、ユーザーの皆様よりいただいておりましたフィードバックを元に、軽微な不具合の修正および動作安定性の向上を行っております。





■主なアップデート内容

- クリスマス仕様のUIデザイン：アプリ内のメイン画面および各種アイコンを、クリスマスをテーマにしたデザインに変更いたしました。この時期だけの特別な世界観の中で、愛犬とのお散歩をお楽しみいただけます。- ユーザビリティの向上と軽微なバグ修正：より快適にアプリをご利用いただくため、システム内部の最適化を行いました。

■ LOOTaDOGについて

LOOTaDOGとは、日常の散歩をゲーム化し、Web3わんこの育成を楽しめる散歩育成アプリです。



アプリからワンストップでペットライフを豊かにすることを目標とし、ワンちゃんとの日々の散歩にゲーミフィケーションの要素を加えることで、より豊かで楽しい散歩ライフを楽しめます。

現在、LOOTaDOGではゲーム内で獲得した報酬の一部を自動的にペットケア基金に還元することで、ゲームを楽しみながら社会貢献に寄与いただけるサービスの提供を行っております。

HP：https://lootadog.com/

X：https://x.com/LOOTaDOG_JPN

■ Lehman Holdings株式会社について

Lehman Holdings株式会社は、テクノロジーを活用し新たなペットライフを提案する企業グループです。web3プロジェクト「LOOTaDOG」やペットケア施設「Pets Tokyo」を運営し、デジタルとリアルを融合した事業を推進しております。他にも不動産・エネルギー分野など多角的に事業を展開しております。