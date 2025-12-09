【東京グレートベアーズ】ホームゲームにて「ｍｓｈ presents ラブ・ライナーDAY」開催！

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年1月24日(土)、25日(日)に国立代々木競技場第二体育館にて開催される2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム ヴォレアス北海道戦において、東京グレートベアーズのオフィシャルパートナーであるｍｓｈ株式会社（協力：トレンダーズ株式会社、本州印刷株式会社）をマッチデースポンサーとして、ホームゲームを開催することとなりましたのでお知らせいたします。

■「ｍｓｈ presents ラブ・ライナーDAY」実施概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs ヴォレアス北海道

・日時：

1月24日（土）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

1月25日（日）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

・会場：国立代々木競技場第二体育館（東京都渋谷区神南2-1－1）

・後援：東京都、渋谷区

来場者プレゼント

・ラブ・ライナー リキッドアイライナーR5（全6色をランダムで１つ）

・SUNCA 薬用入浴剤「繭のなか」「月のかさ」（2種類各1錠）

・本州印刷オリジナルLIMEXボールペン

・トレンダーズ株式会社が発行する「Mimi Beauty magazine Vol. 6」をプレゼントいたします。

※両日実施します。

※商品はなくなり次第終了となります。

※「Mimi Beauty magazine Vol. 6」は両日先着1,500名となります。

POM（Player of the match）受賞選手へのプレゼント

勝利チームから1名選出される本日のMVPにあたる「POM」受賞選手には、ラブ・ライナー リキッドアイライナーR5 全6色と、SUNCA 薬用入浴剤1年分を贈呈いたします。

※両日実施します。

■ｍｓｈ株式会社 概要

社名：ｍｓｈ株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷3-3-2 アーバンセンター渋谷イースト4F

ホームページ：https://www.msh-labo.com/

■トレンダーズ株式会社 概要

社名：トレンダーズ株式会社

所在地：東京都渋谷区東3-16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル 8F

ホームページ：https://www.trenders.co.jp/

■本州印刷株式会社 概要

社名：本州印刷株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区久太郎町２丁目４番１１号 クラボウアネックスビル６階

ホームページ：https://www.honsyu-p.co.jp/

■ラブ・ライナー／Love Liner

2008年に誕生したアイメイクブランド。

“カワイイ”をコンセプトにアイライナーやマスカラなどを展開し、シリーズ累計出荷本数3,200万本を突破※するなど、多くの女性から親しまれています。

※2008年9月～2025年5月末までのシリーズ累計出荷実績

■東京グレートベアーズ ／ TOKYO GREATBEARS

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/