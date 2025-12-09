「salisty」の人気クリアカラー耐衝撃シリーズより、AirPodsケースが新登場。

Hamee株式会社

大人女性のライフスタイルに寄り添うスマホアクセサリーブランド「salisty(サリスティ)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、クリアで丈夫な「[AirPods Pro(第2/1世代)専用]salisty クリアカラー耐衝撃ケース」を発売いたします。

Hamee公式オンラインストアにて、2025年12月10日(水)より予約受付を開始し、2025年12月中旬より販売予定です。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。

■「salisty」からクリアカラー耐衝撃AirPodsケースが新登場。

ジュエルのような透明感と、ころんとした丸みのあるフォルムが、アクセサリー感覚で手元を美しく魅せてくれます。カラーはチャコールブラック、グレージュ、クリアの3種類で、シアーなニュアンスカラーが大人のスタイルに上品に馴染みます。表面はマットでさらさらとした心地の良い質感で、指紋が付きにくい仕様です。さらに、MIL規格準拠の耐衝撃設計なので、日常使いでも安心してラフにお使いいただけます。不意の落下を防ぐカラビナ付きで、バッグやベルトループに装着でき、ミニバッグコーディネートのアクセントにもおすすめです。ケースを付けたままケーブル・ワイヤレスどちらの充電にも対応し、充電ランプもご確認いただけます。同じシリーズのiPhoneケースやApple Watchバンドと合わせてお使いいただくことで、統一感のあるコーディネートもお楽しみいただけます。

■製品情報

・製品名 ：[AirPods Pro(第2/1世代)専用]salisty(サリスティ) クリアカラー耐衝撃ケース

・価格 ：2,000円(税込2,200円)

・デザイン ：チャコールブラック、グレージュ、クリア

・対応機種 ：AirPods Pro 第1世代、AirPods Pro 第2世代

・予約開始日 ：2025年12月10日(水)

・発売日 ：2025年12月中旬予定

・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア

https://www.strapya.com/products/669-187

他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗

■製品特徴

・シアーな透明感のクリアケース

・マットな質感で指紋が付きにくい

・ケースを付けたまま充電可能

・カラビナ付き

■salisty(サリスティ)について

「毎日のひとつひとつの出来事を、自分らしく謳歌したい」と願う素敵な大人女性の魅力をさりげなく引き立て、等身大の自分を表現するためのモバイルアクセサリーブランドです。仕事もプライベートも大切にしたい大人の女性に寄り添い、気持ちを高める特別感と気の利いた機能で上品かつ日常にとり入れやすいアイテムを揃えています。スマホケースやPC／iPadケース、AirPodsケースといったモバイルアクセサリーを中心に、キャッシュレス時代に対応したウォレットなど幅広くラインナップ。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約500店にて販売中です。

■オンライン販売店舗

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp