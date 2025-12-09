KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]・東京公演12月16日（火）Leminoプレミアムにて生配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」にて2025年12月16日（火）に「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」東京公演を生配信いたします。

配信詳細はこちら：https://bit.ly/4qap3A7

2023年のデビュー以来、新人離れした“ヒップ”なパフォーマンスで世界中のK-POPファンを魅了してきたジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍ガールズグループ、KISS OF LIFE。

独自のコンテンツで注目を集め、2024年10月から韓国を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアをまわったワールドツアー「KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]」では完成度の高いパフォーマンスで各国のファンを魅了し成功におさめました。そんな彼女たちが、このたびKISS OF LIFE初の日本ツアー「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」を2025年12月10日（水）より開催いたします。

今回、「Leminoプレミアム」では、その東京公演を12月16日（火）に生配信いたします。KISS OF LIFEの贈る圧巻のステージをぜひLeminoにてお楽しみください。

【配信概要】

■タイトル：KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day] 東京公演

■生配信日時 ※時間は変更となる可能性がございます。

2025年12月16日（火）

＜開場＞17:30～

＜開演＞18:30～

■視聴方法：下記に記載のページよりご視聴ください。ご視聴には、Leminoプレミアム(月額990円(税込)※1、初回初月無料※2)へのご入会が必要です。

Lemino特集ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000145/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202512_kiof-svod&utm_content=prtimes_svod視聴URL :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ0NjY%3D?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202512_nr-kissoflife-1209

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。