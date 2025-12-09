25周年を迎えたゲイツ財団、グローバルヘルスの進歩と今後の希望を込めた特別なアニメーション動画「Path of Progress」を公開。

ゲイツ財団

ゲイツ財団は今年で25周年を迎える節目のタイミングであり、今年5月には「今後20年間で2,000億ドルを拠出」することを発表しました。

この25年間（四半世紀）でのグローバルヘルスの進歩と今後の希望を込めたアニメーション動画「Path of Progress」を新たに公開しました。医療技術が格段に改善し、健康をとりまく進歩の大きいアフリカの母子たちを描いた物語です。

アニメーション動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=mMRWVIlFOwo(https://www.youtube.com/watch?v=mMRWVIlFOwo)

動画制作の背景とメッセージ

ゲイツ財団は、「すべての命は平等に価値がある」という信念に基づき、すべての人々が健康で生産的な生活を送れる世界を実現するために活動しています。財団にとって重要な目標の1つが、予防可能な子どもの死を減らすことです。25年間で、世界の5歳未満の子どもの死を年間1,000万人から500万人へと半減させることができました。この進歩は、財団だけでなく、世界中の医療従事者、各国政府、国際機関、民間企業の努力の結果です。この努力を継続することで改善を進めることが可能であり、さらに多くの命を救うことができます。

25年の進歩により、世界中の人々に医療へのアクセスを提供できた一方で、今でも多くの発展途上国の僻地では妊婦が片道数時間を歩いて病院へ通う現状があります。より多くの人に医療を届けるためにも、進歩を止めることなく支援と努力を続ける必要があります。

本アニメーション動画では、医療分野のイノベーションが安全な出産や子どもの成長につながっていることを表現するために、現在実際に使用されていて多くの命を守っている3つのイノベーションを描写しています。制作は日本を代表するA-1 Picturesが担当し、森下勇輝氏が監督を務めています。

動画で紹介されている技術とイノベーション

１.携帯超音波検査機

携帯可能な超音波検査機は、検査機器が導入されていない医療施設や地域でも簡単に精密な検査することを可能にしました。AI技術を搭載したこの検査機器は2040年までに100万人以上の命を救えると考えられています

参照：Goalkeepersレポート（ゲイツ財団，2023）

https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/downloads/2023-report/2023-goalkeepers-report_jp.pdf

２.蚊帳

定価でありながら、多くの人を今もマラリアから守っている蚊帳。マラリアは、2023年には2億6300万人が感染し59万7000人の命を奪っています。蚊帳をはじめとしたさまざまなマラリアの対策により、2000年から2024年の間で1,270万人のマラリアによる死を回避できたとされています。しかし、通常の蚊帳では対処できない殺虫剤に耐性をもつ媒介蚊が増加しており、抵抗性のある蚊に効果が発揮される薬品を練り込んだ新しい蚊帳の開発と生産が今後も重要になります。

参照：World malaria report 2024（WHO，2024）

https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2024

３.ワクチン

ワクチンは、感染症から人々を守る最も効果的なイノベーションです。1974年から2024年までの50年間で、さまざまなワクチンを通して1億5400万人の死を予防できたとされています。そのうち1億4600万人は5歳未満の子どもの命です。世界全体の乳児死亡率の低下の40％にワクチンが貢献したと推定されています。

参照：Contribution of vaccination to improved survival and health: modelling 50 years of the Expanded Programme on Immunization（THE LANCET, 2024）

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)00850-X/fulltext

ゲイツ財団について

ゲイツ財団は、「すべての命は平等に価値がある」という信念に基づき、すべての人々が健康で生産的な生活を送れるよう支援しています。開発途上国では、パートナーと協力して、人々が自らの未来を切り拓き、可能性を最大限に発揮できるよう、インパクトのある解決策を創出しています。米国では、すべての人々、特に最も貧しい人々が、学校や人生で成功するために必要な機会にアクセスできる環境の確保を目指しています。財団は、米国ワシントン州シアトルを拠点としています。ビル・ゲイツと理事会の指揮の下、CEOのマーク・スズマンが率いています。