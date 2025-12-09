「ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲーム」より「ラブカ感謝祭」の新規描きおろしキービジュアルやステージ情報を公開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、「ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム（以下、ラブカ）」から、2026年2月21日(土)・22日(日)に開催される「ラブカ感謝祭」の新情報を公開したことをご報告いたします。

総勢50人の新規描きおろしキービジュアルを公開！

「ラブカ感謝祭」を彩るキービジュアルを公開いたしました！

ラブライブ！シリーズ15周年とラブカ1周年をお祝いする本イベントにふさわしく、お花とリボンがかわいい衣装でドレスアップした華やかな姿にご注目ください！

イベント当日には、こちらの新規描きおろしイラストを使用したグッズの販売やスタンディパネルの展示も予定しておりますので、お楽しみに♪

【開催概要】

日程：2026年2月21日(土)、22日(日) 10:00～18:00

会場：ベルサール秋葉原、アキバ・スクエア

入場料：基本無料

イベント公式サイト：https://lloc-fes.llofficial-cardgame.com/anv/

キャスト登壇ステージ情報を解禁&応募受付スタート！

「ラブカ感謝祭」で実施するキャスト登壇ステージの詳細情報を解禁いたしました！

イベント1日目のステージには、上原歩夢役 大西亜玖璃さんの追加出演も決定！

■ステージ情報

2月21日(土) ステージ情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/14827/table/9136_1_fa7c4bfd693b4a3ccb8eb58cbb15eae1.jpg?v=202512090329 ]

2月22日(日) ステージ情報[表2: https://prtimes.jp/data/corp/14827/table/9136_2_13a053f517be9366c15ed7dca9e78c01.jpg?v=202512090329 ]

■チケット情報

各ステージ、特典付きの現地観覧チケットの応募をアプリ「ブシナビ」にて受付中です！

▼「ブシナビ」のダウンロードはこちら

https://bushiroad.com/bushinavi

※申し込みにはブシナビアカウントの作成が必要となります。

▼イベント(各ステージの応募ページ)の検索方法はこちら

https://bushiroad.com/bushinavi-howtouse#serch

＜応募締切＞

2025年12月28日(日) 23:59

＜チケット特典＞

ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム「ブースターパック Anniversary 2026」2パック

各ステージの会場はアキバ・スクエア！

立ち見エリアのご用意のほか、YouTubeでの生配信も予定しています！

ぜひ一緒に盛り上がりましょう！

みんなでつくる特別なステージを開催！

「みんなでつくるダンスステージ in ラブカ感謝祭」の開催が決定しました！

＜開始時間＞

2月22日(日) 12:00～

＜会場＞

アキバ・スクエア

このステージの主役は”あなた”！

実際にアキバ・スクエアの舞台に上がり、指定のラブライブ！シリーズの楽曲でダンスパフォーマンスを披露いただきます！

専用ページよりご応募いただき、審査を通過した方が出演権を獲得！

応募受付は後日開始いたしますので、どの曲でパフォーマンスするか考えつつお待ちください！

本ステージは観覧無料です！

ステージと客席一体となって、みんなで楽しいステージをつくりましょう！

「LoveLive! Masters Tournament」のエキシビションマッチに出場する代表キャストが決定！

2月22日(日)には、ラブカ初の世界大会「LoveLive! Masters Tournament」の決勝大会が行われます！

この大会で優勝した方は、同日16:00よりアキバ・スクエアにて行われる「ラブカ感謝祭スペシャルステージ 千秋楽『ラブカ世界大会 LoveLive! Masters Tournament 決勝&表彰式』」のステージ上で、ラブライブ！シリーズの代表キャストとエキシビションマッチをすることができます！

YouTube番組「ラブカ部 最強プレイヤーへの道！！」第9回にて、代表キャストが虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 鐘 嵐珠役の法元明菜さんに決定いたしました！

▼代表を決める白熱のバトルはこちらから

https://youtu.be/RM6dWN1WgFc

ぜひ優勝を目指して頑張ってください！

今から「ラブカ」を始める方も、決勝大会出場のチャンスはあと2回残されています！

＜出場方法１.＞

1月25日(日)開催の「ラブカファンミーティング」公式大会にて上位の成績を収める

＜出場方法２.＞

2月21日(土)開催の「ラブカ感謝祭」1日目 トリオ戦で優勝する

それぞれの詳細は追ってお知らせいたしますので、続報にご期待ください！

たくさんの挑戦をお待ちしています！

2月28日(土)発売商品の先行販売を実施！

「ラブカ感謝祭」では、2026年2月28日(土)に発売となる新商品の先行販売を行います。

＜先行販売商品＞

１. ブースターパック Anniversary 2026

μ's、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブに加え、A-RISE、Saint Snow、Sunny Passionなどライバルユニットのメンバーカードも初登場！

さらに、67種以上の新規描きおろしイラストカードの収録、新規レアリティの登場など、特別仕様の豪華なパックです！

▼商品情報

https://llofficial-cardgame.com/products/anniversary2026/

２. スタートデッキ ラブライブ！サンシャイン!!

「ラブライブ！サンシャイン!!」初のスタードデッキ！

「未来の僕らは知ってるよ」、「JIMO-AI Dash!」、「永久hours」、「Jump up HIGH!!」のライブカードなどが収録され、これをゲットすればすぐに対戦を始められます！

▼商品情報

https://llofficial-cardgame.com/products/sd04llss/

３. スタートデッキ ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」初のスタードデッキ！

「夏めきペイン」、「Dream Believers（105期Ver.）」、「アイドゥーミー！」、「Link to the FUTURE（104期Ver.）」のライブカードなどが収録され、これをゲットすればすぐに対戦を始められます！

▼商品情報

https://llofficial-cardgame.com/products/sd05llhs/

ぜひ一足早く手に入れてください！

どんどんもりあがっていくラブカ、ぜひチェックしてくださいね！

その他ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームの情報についてはラブカ公式サイトまたはラブカ公式 X にて詳細をご確認ください。

引き続きラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームをよろしくお願いいたします。

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト

https://llofficial-cardgame.com/

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式X

https://x.com/LL_cardgame

ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームとは

ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム、通称ラブカは好きなメンバーを集めて遊べる1対1の対戦カードゲームです。

メンバーの力をあわせてライブで3回勝利する事を目指しましょう！

ラブライブ！シリーズについて

女子高校生が学校で活動するアイドル・"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。

最初のシリーズとなる『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ！スーパースター!!』、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストーリーを描いた TV アニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントなど、多岐にわたる展開を行っています。2025年には最新シリーズとなる『イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD』を発表しました。

《シリーズ最新情報》

2025年11月7日には映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』の公開を予定。『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の完全新作3Dアニメーション映画の制作も決定しています。そして、2025年6月30日にラブライブ！シリーズは記念すべき15周年を迎えました。

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト

https://llofficial-cardgame.com/

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式X

https://x.com/LL_cardgame

▼ラブライブ！シリーズ 公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp

▼ラブライブ！シリーズ 公式X

https://twitter.com/LoveLive_staff

▼ラブライブ！シリーズ 公式TikTok

https://www.tiktok.com/@lovelive_official

▼ラブライブ！シリーズ 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/lovelive_series

▼Liella!公式X

https://x.com/Liella_PLSP

▼虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会公式X

https://x.com/Nijigaku_movie

▼蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ公式X

https://x.com/hasunosora_SIC

▼イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD公式X

https://x.com/ikizulive_staff

【権利表記】

(C)2013 プロジェクトラブライブ！ (C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! (C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー (C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!! (C)プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ (C)Bushiroad

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。