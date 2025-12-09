マイケル・ジャクトン ファンクラブサイトを開設！
ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー / 代表取締役社長：矢内 廣）は、パフォーマーのマイケル・ジャクトンのファンクラブ（https://fan.pia.jp/Michael-Jackton/）を、2025年12月9日(火)に開設いたしました。
マイケル・ジャクトン ファンクラブ
「マイケル・ジャクトン ファンクラブ」とは
マイケル・ジャクトンのファンクラブサイト。ファンクラブにご入会いただくと、ファンクラブ会員限定のコンテンツやチケット先行など様々な特典をお楽しみいただけます。
【マイケル・ジャクトン ファンクラブ】
■サイトURL：https://fan.pia.jp/Michael-Jackton/
■会費：入会費 1,000円 年額費 3,000円（いずれも税込）
■会員限定コンテンツ
-チケット先行受付
※但し、各地主催者様の協力が得られた場合のみとなります。
※抽選受付となる場合もございますので予めご了承ください。
-ファンクラブサイトの限定コンテンツ閲覧
BLOG／MOVIE／PHOTO等、
当サイトでしか見ることの出来ない様々なコンテンツをお楽しみいただけます！
-バースデーメール配信
-デジタル会員証の発行
※会員特典内容は一部変更になる場合がございます。
マイケル・ジャクトン
[マイケルジャクソン・インパーソネーター]
Michael Jackton マイケルジャクトン『キングオブポップ』の代名詞、マイケルジャクソンの遺伝子を受け継ぐマイケルジャクトン、マイケルの没後、彼の類い稀なパフォーマンスの影響を受け、2015年より自ら次世代のマイケルとして、多方面に活躍。
オフィシャルWebsite：https://www.michael-jackton.com/
X： https://x.com/tonkun0528
Instagram： https://www.instagram.com/michaeljackton_creativeteam/