「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」第2弾！「&TEAM」とのオリジナルアイテムを12月11日よりZOZOTOWN限定で販売

株式会社ZOZO

ZOZOTOWN20周年を記念した特別企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」（※）の第2弾として、日本発グローバルグループ「&TEAM」とのオリジナルアイテムを12月11日（木）よりZOZOTOWN限定で販売します。

今回販売するのは「自然体の魅力を感じられるひととき」をテーマに、&TEAMのメンバーをイメージしてデザインしたアイテムです。ゆったりとしたシルエットのプルオーバーやニットベスト、キャップなど、リラックスムード漂う全12型のラインナップで、リラックスと洗練が調和するスタイルを提案します。シンプルながらも小物がコーディネートのアクセントとなるよう仕上げられており、オオカミのシルエットが印象的なキーチャームにも注目です。

（※）2025年11月13日付プレスリリース：ZOZOTOWN20周年を記念した特別企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」始動！(https://corp.zozo.com/news/20251113-007363/)

・コレクション名：&TEAM | ZOZOTOWN

・販売期間：2025年12月11日（木）正午 ～ 2025年12月22日（月）11:59

※販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/andteam/

※12月11日（木）正午より商品公開

・お届け時期：2026年4月中旬予定

＜&TEAM | ZOZOTOWN オリジナルアイテムについて＞

（左上から）

&TEAM | ZOZOTOWN RELAX T-SHIRT（ホワイト）：5,500円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN RELAX T-SHIRT（ネイビー）：5,500円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN STRIPE SHIRT（クリーム）：8,800円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN STRIPE SHIRT（ブルー）：8,800円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN KNIT VEST：7,700円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN CORDUROY CAP：4,950円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN BORDER LONG SLEEVE T-SHIRT：6,600円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN DENIM JACKET：13,200円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN BARREL LEG JEANS：11,000円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN TWO TONE SOCKS SET（2足セット）：2,500円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN STRIPE SHORT PANTS：7,700円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN BERET：4,950円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN KEY CHARM：2,750円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN TOTE BAG（キナリ）：3,960円（税込）

&TEAM | ZOZOTOWN TOTE BAG（レッド）：3,960円（税込）

＜&TEAM コメント＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=apQShj82Lko ]

＜SNSキャンペーン＞

ZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp)）をフォローし、12月11日（木）正午に投稿されるポストに「#andTEAM_ZOZOTOWN」をつけて引用リポストしていただいた方の中から、抽選で10名様に本企画オリジナルのポストカードセットをプレゼントします。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、12月11日（木）正午以降にZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp)）にてご確認ください。

＜&TEAM について＞

2022年12月にデビューした日本発グローバルグループ。2025年4月にリリースした3rd SINGLE「Go in Blind (月狼)」が自身初のミリオン認定を獲得。5月から開催してきたアジアツアーではアンコール公演として自身最大規模の会場であるさいたまスーパーアリーナでの公演を成功裏に終え、計10都市で約16万人を動員。10月28日には“Japan to Global”を掲げ韓国デビューを果たした。リリースした&TEAM KR 1st Mini Album 'Back to Life'は発売初日に総出荷ミリオンを達成し、日本と韓国それぞれでミリオン出荷を達成するという日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた。日本から世界へ羽ばたくグローバルアーティストとして、飛ぶ鳥を落とす勢いで歩みを進めている。