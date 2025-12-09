「SILK THE RICH」が世界的人気を誇るガールズグループBLACKPINKのBLACKPINK WORLD TOUR ＜DEADLINE＞ IN TOKYOのスポンサーに就任！
～「いいなっ」の瞬間を創ろう。～をビジョンに掲げ、シルクの魅力を発信する製品「SILK THE RICH」の販売を 行う株式会社THE RICH(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO/founder 三浦裕太、以下当社)は、 2026年1月16日(金)・17日(土)・18日(日)に、東京ドームにて開催される、BLACKPINK WORLD TOUR
BLACKPINK WORLD TOUR
THE RICHは本ワールドツアーの日本公演のスポンサー就任を記念し、シルクを使ったヘアケア製品「SILK THE RICH」の製品を定期購入いただいた方限定100名様に、BLACKPINK WORLD TOUR
■BLACK PINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞ IN TOKYOチケットプレゼントキャンペーン詳細
天然シルクを配合した「SILK THE RICH」の対象ヘアケア製品を購入いただいた方限定で、BLACKPINK×SILK THE RICHコラボのヘアブラシをプレゼント。また抽選で100名様に、公演チケットをプレゼントします。
■応募プラン
プランA：15,000円(税込) 3か月おまとめ便（シャンプー・コンディショナー・ヘアオイルの3点セット×3セット）+必ずもらえるコラボヘアブラシ（当選確率2倍）
プランB：10,000円(税込)定期便+（シャンプー・コンディショナー・ヘアオイルの3点セット）+必ずもらえるコラボヘアブラシ
応募期間：12月9日(火)12:00～28日(日)23:59JST
当選通知：12月30日(火)
賞品：BLACKPINK WORLD TOUR
当選人数： 100名様
お申込みフォーム：https://silktherich.com/lp?u=blackpink
※お申込み時に「SILK THE RICH」製品の定期購入が確認出来ない方は、抽選対象外となります
※お申込み時に公演日の指定はできません。公演日はランダムでのご案内となります
※当選通知は当選者様のみへのご連絡となります
■株式会社THE RICH 代表取締役社長兼CEO/founder 三浦裕太（みうら ゆうた）よりコメント
この度、BLACKPINK WORLD TOUR
彼女たちが生み出す音楽とパフォーマンスは、世界中の人々の個 性と美しさを輝かせる力を持っています。美容を通じて“自分らしい美のあり方”を追求してきた当社として、今回の協賛を通じてファンの皆さまがより自由に、より豊かに自己表現できる瞬間を後押ししてまいります。
また音楽だけでなく美容や様々な物事への感度が高い方々に、「SILKTHE RICH」を少しでも知っていただけるきっかけにもなれば幸いです。
■BLACK PINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞ 公演情報
日程：2026年1月16日(金) 16：30 開場 / 18：30 開演
2026年1月17日(土) 16：00 開場 / 18：00 開演
2026年1月18日(日) 14：00 開場 / 16：00 開演
会場：東京ドーム（東京都文京区後楽1-3-61）
公式ホームページ：https://ygex.jp/blackpink/
■THE RICHについて
社名：株式会社THE RICH
本社：東京都渋谷区恵比寿西1-15-6 4F
代表者：代表取締役社長兼CEO/founder 三浦 裕太
THE RICH Web サイト：https://about.silktherich.com/company
製品について：https://about.silktherich.com/
https://youtu.be/Vt6-EKEix0U?si=6FLyNBZuNQyNgT8y
「SILK THE RICH」公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/silk_therich/?hl=ja
X ：https://twitter.com/silk_therich
TikTok ：https://www.tiktok.com/tag/silktherich