「SILK THE RICH」が世界的人気を誇るガールズグループBLACKPINKのBLACKPINK WORLD TOUR ＜DEADLINE＞ IN TOKYOのスポンサーに就任！

株式会社THE RICH

～「いいなっ」の瞬間を創ろう。～をビジョンに掲げ、シルクの魅力を発信する製品「SILK THE RICH」の販売を 行う株式会社THE RICH(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO/founder 三浦裕太、以下当社)は、 2026年1月16日(金)・17日(土)・18日(日)に、東京ドームにて開催される、BLACKPINK WORLD TOUR IN TOKYOのスポンサーに就任いたしました。

BLACKPINK WORLD TOUR は、世界的に活躍するK-POPグループ、BLACKPINKが行う 待望のワールドツアー。7月の韓国・高陽スタジアムを皮切りに、アジア、北米、ヨーロッパなどの都市で開催。 チケットが入手困難となる人気ぶりで、世界から注目を集めています。

THE RICHは本ワールドツアーの日本公演のスポンサー就任を記念し、シルクを使ったヘアケア製品「SILK THE RICH」の製品を定期購入いただいた方限定100名様に、BLACKPINK WORLD TOUR IN TOKYOのチケットが当たるキャンペーンを行います。

■BLACK PINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞ IN TOKYOチケットプレゼントキャンペーン詳細

天然シルクを配合した「SILK THE RICH」の対象ヘアケア製品を購入いただいた方限定で、BLACKPINK×SILK THE RICHコラボのヘアブラシをプレゼント。また抽選で100名様に、公演チケットをプレゼントします。

■応募プラン

プランA：15,000円(税込) 3か月おまとめ便（シャンプー・コンディショナー・ヘアオイルの3点セット×3セット）+必ずもらえるコラボヘアブラシ（当選確率2倍）

プランB：10,000円(税込)定期便+（シャンプー・コンディショナー・ヘアオイルの3点セット）+必ずもらえるコラボヘアブラシ

応募期間：12月9日(火)12:00～28日(日)23:59JST

当選通知：12月30日(火)

賞品：BLACKPINK WORLD TOUR IN TOKYO チケット

当選人数： 100名様

お申込みフォーム：https://silktherich.com/lp?u=blackpink

※お申込み時に「SILK THE RICH」製品の定期購入が確認出来ない方は、抽選対象外となります

※お申込み時に公演日の指定はできません。公演日はランダムでのご案内となります

※当選通知は当選者様のみへのご連絡となります

■株式会社THE RICH 代表取締役社長兼CEO/founder 三浦裕太（みうら ゆうた）よりコメント

この度、BLACKPINK WORLD TOUR IN TOKYOのスポ ンサーに就任したことを大変光栄に思っています。

彼女たちが生み出す音楽とパフォーマンスは、世界中の人々の個 性と美しさを輝かせる力を持っています。美容を通じて“自分らしい美のあり方”を追求してきた当社として、今回の協賛を通じてファンの皆さまがより自由に、より豊かに自己表現できる瞬間を後押ししてまいります。

また音楽だけでなく美容や様々な物事への感度が高い方々に、「SILKTHE RICH」を少しでも知っていただけるきっかけにもなれば幸いです。

■BLACK PINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞ 公演情報

日程：2026年1月16日(金) 16：30 開場 / 18：30 開演

2026年1月17日(土) 16：00 開場 / 18：00 開演

2026年1月18日(日) 14：00 開場 / 16：00 開演

会場：東京ドーム（東京都文京区後楽1-3-61）

公式ホームページ：https://ygex.jp/blackpink/

■THE RICHについて

社名：株式会社THE RICH

本社：東京都渋谷区恵比寿西1-15-6 4F

代表者：代表取締役社長兼CEO/founder 三浦 裕太

THE RICH Web サイト：https://about.silktherich.com/company

製品について：https://about.silktherich.com/

https://youtu.be/Vt6-EKEix0U?si=6FLyNBZuNQyNgT8y

「SILK THE RICH」公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/silk_therich/?hl=ja

X ：https://twitter.com/silk_therich

TikTok ：https://www.tiktok.com/tag/silktherich