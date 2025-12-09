あなたは測ってる？ブラ購入時のサイズ測定、77.7%が「測らない」衝撃の調査結果
株式会社エンパイア(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:大内拓己)は、高機能ノンワイヤーブラ「AndBra(アンドブラ)」において、独自調査を実施。
その結果、ブラ購入時に「サイズを測っている」女性はわずか22.3%、77.7%が「測っていない」という衝撃の実態が明らかになりました。この調査結果を受け、2サイズを自宅で無料試着できる『セルフフィッティングサービス』を開始しました。
■ 衝撃の調査結果:「測らない」が約8割
2025年11月12日～18日、公式SNSにて「ブラを買う時は毎回バストのサイズを測っていますか?」というアンケートを実施(有効回答数:224票)。その結果、「YES(測っている)」と回答したのはわずか22.3%で、「NO(測っていない)」が77.7%という結果になりました。
【調査概要】
・実施期間:2025年11月12日(水)～11月18日(木)
・調査方法:公式X(旧Twitter)アカウントでのアンケート
・調査URL:https://x.com/andbra_official/status/1988528917469122686
・調査質問:ブラを買う時は毎回バストのサイズを測っていますか?
・有効回答数:224票
■ 「測っている」派の声:体型変化に敏感な意識の高さ
少数派となった「測っている」と回答した方からは、以下のような声が寄せられました。
「毎回測ってます！！時によって胸の張りが違うので測るよう意識してます！！」
「体型が変わりやすいので、自分の体型管理のためにも体に合うサイズを毎回購入しています」
サイズを測る派の方は、体調や体型の変化に敏感で、常に最適なサイズを選びたいという意識の高さが見られました。
■ 「測らない」派の本音:3つの心理的ハードルが浮き彫りに
多数派となった「測っていない」と回答した方からは、さまざまな本音が寄せられました。
「たぶん変わってないだろうと思いつつ、一番の理由は面倒だからかもしれません」
「測りません。店員とやり取りしたくないからです」
「計り方がわからない」
「毎回は測れていないです」
「測りませんが、必ず試着しています」
これらの回答から、１.測定の手間、２.店員とのやり取りへの抵抗感、３.測定方法の不明確さ、という3つの心理的ハードルが浮き彫りになりました。
■ 「測っていても選ぶのは難しい」という現実
特に注目すべきは「測りませんが、必ず試着しています」という声。実は、サイズを数値で把握していても、ブランドやデザインによってフィット感が異なるため、実際に試着しなければ本当に合うかわからないという実態が明らかになりました。
だからこそ、実際に試着して買えば、絶対に合うブラを選べる--これが理想の買い方なのです。
■ 解決策:自宅で2サイズ試着できる『セルフフィッティングサービス』開始
AndBraは、こうした不安に応えるため、初めてご利用のお客様限定で、2サイズを自宅で無料試着できる『セルフフィッティングサービス』(https://midical.jp/collections/andbra/products/andbra-selffitting?variant=47322537787637)を開始しました。
＜無料フィッティングサービスの特長＞
・ 2サイズまで自宅で試着可能(S/M、M/L、L/LLから選択)
・ 送料・返送料 完全無料
・ 購入義務なし
・ 普段着との組み合わせでじっくり確認できる
「測るのは面倒」「本当に合うサイズがわからない」「店員さんに測ってもらうのは恥ずかしい」「ネットで買って失敗したくない」--そんな方でも、実際に着てから購入を決められる安心感を提供します。
お家でセルフフィッティングサービス同梱物
■ AndBraについて:医療現場のノウハウを活かした高機能ブラ
AndBraは、3年半の開発期間を経て誕生した高機能ノンワイヤーブラジャーです。
▼医療現場のノウハウを活かした開発
株式会社エンパイアでは、脂肪吸引後に着用する圧迫着「リポサポ」(https://liposuction-support.jp/)を中心に企画・販売を行っており、多数の美容クリニックに導入されています。累計10,000枚以上の販売実績を誇るリポサポで培った医療現場のノウハウを活かし、ドクター・看護師・患者様の協力のもと開発したのがAndBraです。
「揺らさない×締め付けない」という相反する要素を、独自の接着縫製技術と12項目の機能で高いレベルで実現しました。
▼12の機能で実現する"AndBra"の快適さ
1. デザイン性:洋服に響きにくいシャツブラとして活躍
2. ノンワイヤー:縫い目なし、接着仕様でバスト流れ軽減
3. クロップド丈:安定感を高めてバスト流れ軽減
4. 脇高構造:寝姿勢で気になる横流れを軽減
5. 内側の生地:思わず触りたくなる肌触りの良さ
6. 伸縮性:伸縮性が高く、バストの揺れを吸収
7. 内側のレース:天然原料由来の再生繊維でチクチク感軽減
8. アンダー内側:縦線接着で捲れ上がり対策
9. ストラップ:幅広タイプで肩への食い込み負担軽減
10. パッド:バストトップ高めの理想的なバストラインに
11. 付属ホック:3×4段階で体調に合わせて調整可能
12. アンダー部分:レース特有のチクチク感を軽減
AndBraは、ぴったりのサイズで着用することで、その真価を最大限に発揮します。
■ Makuakeで達成率1,000%超の大反響
2025年3月、クラウドファンディング「Makuake」での先行販売では、開始わずか24分で目標金額10万円を達成。最終的に達成率1,000%超を記録し、多くのサポーター様から支持をいただきました。
＜製品情報＞
商品名：AndBra（アンドブラ）
価格：8,980円（税込）
カラー展開：ブラック
サイズ展開：S／M／L／LL
材質 本体生地：ナイロン68％、ポリウレタン32％
レース部分：ナイロン69％、ポリウレタン26％、キュプラ5％
＜お申し込み・詳細＞
・商品ページ：https://midical.jp/collections/andbra/products/andbra
・セルフフィッティング申込：https://midical.jp/collections/andbra/products/andbra-selffitting
